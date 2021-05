W środę planowana jest konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca sytuacji w służbie zdrowia. Być może poznamy nowe decyzje odnośnie obostrzeń. Takie informacje przekazał rzecznik rządu Piotr Müller. Transmisja wystąpienia premiera i ministra zdrowia w Interii.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images / Getty Images

Dokładnej godziny konferencji jeszcze nie podano, ale jak zapewnił Müller, planowana jest ona na środę.

Nowe decyzje ws. obostrzeń - rzecznik nie wyklucza

Rzecznik rządu w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany o kwestię luzowania obostrzeń i o to, czy może do nich dojść wcześniej, odpowiedział, że w środę odbędzie się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i ta kwestia będzie również omawiana.

- Jeżeli jakieś decyzje będą podejmowane, to dzisiaj pan premier z ministrem Niedzielskim będą to ogłaszać - powiedział.

- Dzisiaj jest planowana też konferencja prasowa pana premiera, ministra zdrowia, generalnie w tematach służby zdrowia. Jeżeliby jakieś decyzje rządowy zespół będzie rekomendował, to takie decyzje będą dzisiaj ogłoszone - dodał Müller.

Do sprawy odniósł się również minister zdrowia, zapewniając, że "to na pewno nie będą ruchy, które będą mocno zmieniały harmonogram".



- Raczej trzeba się spodziewać kosmetycznych ruchów niż zdecydowanego przyspieszenia - powiedział w środę Niedzielski, odnosząc się do ewentualnego przyspieszenia odmrażania gospodarki.



Niedzielski: lekkie wzrosty zachorowań

Niedzielski w Radiu Plus również był pytany, czy rząd rozważa przyspieszenie terminów odmrażania gospodarki. Minister przyznał, że ta kwestia jest analizowana i prawdopodobnie będzie omawiana podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Ocenił, że z jednej strony są przesłanki do takiego przyspieszenia, ponieważ średnia tygodniowa liczba zachorowań "jest niższa niż była w najniższym punkcie między drugą a trzecią falą, czyli w lutym".

- Z drugiej strony te ostatnie dni - mówię o wczorajszym i prawdopodobnie dzisiejszym - to będą lekkie wzrosty zachorowań w stosunku do poprzedniego tygodnia, ale wynika to przede wszystkim z tej anomalii majówkowej, czyli z tego, że w poprzednim tygodniu poniedziałek był dniem wolnym i mamy pewnego rodzaju przesunięcie" - powiedział.

O której konferencja premiera i ministra zdrowia

Choć godziny konferencji nie podano, to można spodziewać się jej w godzinach popołudniowych. O 10:25 premier weźmie bowiem udział w kongresie Impact'21, poświęconemu transformacji energetycznej, zielonej ekonomii, perspektywom sektora bankowego, cyberbezpieczeństwie czy ochronie zdrowia.