O swoim odejściu z Ministerstwa Obrony Narodowej wiceminister Marcin Ociepa poinformował w środę rano. - W związku z dymisją wicepremiera Jarosława Gowina postanowiłem podać się do dymisji jako wiceszef MON - przekazał Ociepa. Rezygnację z funkcji sekretarza stanu w ministerstwie edukacji i nauki zapowiedział także Wojciech Murdzek. W środę rano zarząd Porozumienia podjął oficjalną decyzję o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy.

Ociepa w środę na konferencji prasowej przypomniał, że sprawowanie przez niego funkcji wiceministra obrony narodowej była realizacją postanowień umowy koalicyjnej obozu Zjednoczonej Prawicy. - Jestem wdzięczny ministrowi MON Mariuszowi Błaszczakowi i panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za możliwość pracy i służby Rzeczpospolitej w polskim rządzie. Najpierw jako wiceministra przedsiębiorczości, technologii i rozwoju, a do dziś wiceministra obrony narodowej. Służba dla Rzeczypospolitej i polskiej armii była dla mnie wielkim zaszczytem - mówił polityk Porozumienia.

Reklama

"Solidarność z Jarosławem Gowinem"

Ociepa tłumaczył, że czuje "osobistą porażkę", bo na przestrzeni miesięcy odgrywał rolę mediatora w Zjednoczonej Prawicy.



Poseł zapewniał, że aktualny rząd "był i jest najlepszym z możliwych dla ojczyzny". - Nie wszystko zależy od jednej osoby, od jednego człowieka. Takich jak ja było wielu, którzy na to pracowali, natomiast wczorajsza decyzja ten etap zamyka. Moja dymisja to jasny sygnał solidarności z Jarosławem Gowinem - mówił.



- Ja byłem przeciwny ultimatum postawionemu PiS, bo uważam, że należy budować porozumienie i Zjednoczoną Prawicę. Nie wybieram się do innego projektu politycznego w tej kadencji Sejmu - zapewnił.

Zostanie w klubie PiS? "Muszę porozmawiać z Jarosławem Gowinem"

Dopytywany czy dołączy do koła parlamentarnego Porozumienia, przyznał, że o jego utworzeniu dowiedział się od dziennikarzy.



Dodał, że posiedzenie zarządu partii "zwołano w trybie nagłym" i nie mógł w nim uczestniczyć, bo spieszył się na konferencję prasową.

- Nie mam planów, by odchodzić z klubu PiS-u. Ledwie półtora roku temu byliśmy wybierani z listy Prawa i Sprawiedliwości - przekazał Ociepa. Dodawał, że nie można pogodzić jednoczesnego należenia do klubu i koła. - Na dzisiaj proszę pozwolić mi zapoznać się z decyzją zarządu mojej partii. Dziś będę podejmował decyzję - zapewnił.

- Jeżeli byłem wewnątrz Porozumienia tym, który był zwolennikiem pozostania Porozumienia w klubie PiS i byłem zwolennikiem pozostania Porozumienia w koalicji rządzącej, to dzisiaj ja jestem konsekwentny w swoich decyzjach i przekonaniach. Jeżeli zapadła decyzja beze mnie, dotycząca pewnych ruchów Porozumienia jako partii, to będę musiał się z nią zapoznać i jej argumentacją, porozmawiać z Jarosławem Gowinem i przekazać państwu tę decyzję - mówił.



"Nikt nie próbował mnie przekupić"

Ociepa przyznał że Porozumienie powstawała na bazie "marzeń o dużej formacji centroprawicowej".

Zapytany, czy w ostatnich dniach rozmawiał z Jarosławem Kaczyńskim lub kimś innym z Prawa i Sprawiedliwości, odparł: - Nigdy nikt ani nie próbował mnie przekupić, ani zastraszyć. Poczytuję to za honor, że nikt się nie odważył - zapewnił.

Dodał, że "funkcjonując w rządzie na co dzień widział się z politykami" z PiS. - Lecz nie miałem "rozmowy rekrutacyjnej" - uściślił.

Utworzą nowe koło

"Decyzją Zarządu Krajowego Porozumienia Jarosława Gowina opuszcza Zjednoczoną Prawicę. Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z Klubu PiS oraz utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia Jarosława Gowina" - poinformował w środę na Twitterze rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Zarząd Porozumienia rozpoczął się w środę o godz. 8:30. Jak mówiła w Polsat News wiceprezes Porozumienia, rzeczniczka partii Magdalena Sroka, decyzja o wyjściu z kolacji to "jedynie formalność". - To PiS podjął decyzję o zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy - podkreśliła.



Dymisja Jarosława Gowina

- W dniu dzisiejszym PiS podjęło decyzje o faktycznym zakończeniu projektu Zjednoczonej Prawicy, po siedmiu latach współpracy, po sześciu latach współrządzenia zostaliśmy wypchnięci z koalicji rządowej ze względu na wierność wartościom Zjednoczonej Prawicy - powiedział na wtorkowej konferencji Jarosław Gowin po tym, jak rzecznik rządu Piotr Müller poinformował o zwróceniu się przez premiera o dymisję lidera Porozumienia.

- Odchodzę wraz z moimi przyjaciółmi z Porozumienia z podniesionym czołem z tego ministerstwa, z rządu. Zdziałaliśmy przez te sześć lat jako Porozumienie bardzo dużo. Jestem dumny z tego, że mogłem służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Od jutra Porozumienia rozpoczyna działalność, która w jak najlepszy sposób będzie realizować interesy Polski - dodał Gowin.