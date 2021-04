​4 maja ma się odbyć dodatkowe posiedzenie Sejmu. Będzie ono poświęcone projektowi ustawy o ratyfikacji decyzji w sprawie systemu zasobów własnych UE, która dotyczy unijnego Funduszu Odbudowy. Tak nieoficjalnie podały źródła zbliżone do PiS.

Zdjęcie Posiedzenie Sejmu / Piotr Molecki / East News

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy w sprawie ratyfikacji decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE. W środę projekt trafił do Sejmu i został opublikowany na stronach internetowych izby. Według informacji na stronie sejmowej w czwartek został on skierowany do pierwszego czytania w sejmowych komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych.

Ratyfikacja przez kraje członkowskie decyzji o zwiększeniu zasobów własnych UE jest konieczna do uruchomienia wypłat z unijnego Funduszu Odbudowy. Podstawą do sięgnięcia po środki z Funduszu Odbudowy będzie Krajowy Plan Odbudowy.

