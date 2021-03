Zmarła seniorka z Tarczyna, w której domu odkryto "salę tortur" dla zwierząt. "Wiszące szubienice, rozbryzgana krew na ścianach, zagłodzone i martwe psy" - tak aktywiści opisali to, co znaleźli w jej piwnicy. Kobieta trafiła do szpitala kilka dni przed tym, jak sprawa została nagłośniona w mediach.

Zdjęcie Kobieta trafiła do szpitala kilka dni przed tym, jak dokonano wstrząsającego odkrycia w jej piwnicy /OTOZ Animals Inspektorat Warszawa /facebook.com

Informację o śmierci kobiety przekazała Fundacja Zwierzokracja. Jak podaje polsatnews.pl , doniesienia potwierdziła policja.

"Chcielibyśmy was poinformować, że właścicielka domu grozy zmarła. W praktyce oznacza to, że już nie postawimy jej zarzutów i nigdy nie dowiemy się, co działo się tym biednym zwierzętom" - czytamy we wpisie na Facebooku. "Cała ta tragiczna historia mocno w nas uderzyła. To tragedia całej społeczności Tarczyna. To smutne, ale prawdziwe" - dodano.

Martwe psy, szubienice, krew na ścianach

Do makabrycznego odkrycia w Tarczynie (woj. mazowieckie) doszło w sobotę. Aktywiści z OTOZ Animals Inspektorat Warszawa otrzymali wówczas prośbę o zaopiekowanie się kotem należącym do seniorki, która kilka dni wcześniej w krytycznym stanie trafiła do szpitala.

Gdy przybyli na miejsce, przeżyli szok. "Horror w podwarszawskiej miejscowości!" - napisali na Facebooku. "Na podwórku znajdowały się trzy wygłodniałe psy, w fatalnym stanie, a sama posesja przypominała jedno wielkie śmietnisko, pełne niebezpiecznych przedmiotów i odchodów zwierząt" - dodali.

"Wyglądało to tak, jakby właścicielka urządziła sobie w piwnicy istną salę tortur lub salę do przeprowadzenia uboju rytualnego. Nie chcemy nawet myśleć, ile zwierząt zginęło w tej piwnicy" - przekazali aktywiści.

OTOZ Animals Inspektorat Warszawa uratowało z posesji cztery psy. Zwierzęta są w fatalnym stanie psychicznym i fizycznym.

Uwaga! Drastyczne zdjęcia!