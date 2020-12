Nie żyje prof. Jerzy Mikułowski Pomorski

Zmarł prof. Jerzy Mikułowski Pomorski - jeden z najwybitniejszych polskich badaczy mediów i komunikowania, wieloletni pracownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Informację o śmierci profesora przekazał Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Medialnej Uniwersytetu Śląskiego. "Dla świata nauki, dla naszego Instytutu, to niepowetowana strata" - napisali pracownicy Instytutu na Facebooku.

Jerzy Mikułowski Pomorski urodził się 3 stycznia 1937 r. w Katowicach, w rodzinie inteligenckiej o tradycjach ziemiańskich. Studia prawnicze w Uniwersytecie Jagiellońskim ukończył w 1958 r., rok wcześniej rozpoczął jeszcze studia socjologiczne. Karierę naukową rozpoczął w otwartym w 1956 r. Krakowskim Ośrodku Badań Prasoznawczych, który poszukiwał socjologa w celu uzupełnienia składu tworzonego właśnie interdyscyplinarnego zespołu naukowego.

Od 1962 r. pracował w Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie w latach 1990-1996 pełnił funkcję rektora. W 1991 r. objął zorganizowaną przez siebie Katedrę Studiów Europejskich - pierwszą taką jednostkę w Polsce.

Był autorem lub współautorem 21 książek oraz 290 artykułów naukowych i ekspertem UNESCO w dziedzinie międzynarodowego ładu informacyjnego i prawa do komunikowania się, członkiem International Institute of Communications w Londynie, członkiem University Council of Education Management Transfer w Sztokholmie, przewodniczył też Komisji Prasoznawczej Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

W 1993 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Grand Valley State University w Allendale w dziedzinie nauk humanistycznych, a w 1996 r. - tytuł doktora honoris causa University od Teesside w Wielkiej Brytanii w dziedzinie prawa. W 2017 r. został doktorem honoris causa UŚ.(