W wypadku samolotu w Zielonej Górze zginął milioner Zbigniew Kuczma. Do tragedii doszło w niedzielę przed południem.

Zdjęcie PSP Zielona Góra

71-latek, który zginął w wypadku samolotu w Zielonej Górze to milioner Zbigniew Kuczma. Związany był z firmą cinkciarz.pl. Samolot runął na ziemię podczas podchodzenia do lądowania. Informację o śmierci Zbigniewa Kuczmy potwierdził Piotr Kiciński, wiceprezes firmy, w rozmowie z portalem Money.pl.

Do wypadku doszło w niedzielę po godz. 11:15. Prywatny, ultralekki samolot, rozbił się o płytę lotniska podczas podejścia do lądowania. Maszyna zapaliła się. Strażacy w pierwszej kolejności ugasili pożar i zabezpieczyli miejsce wypadku do przyjazdu służb śledczych.

- Samolot rozbił się przy próbie lądowania. Pilot nie żyje - powiedział st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik zielonogórskich strażaków.

Samolot uległ całkowitemu zniszczeniu. 71-latek był sam w kabinie. Przyczyny tragedii ma wyjaśnić Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Trwa śledztwo prokuratorskie.