Nie żyje ks. prof. Andrzej Maryniarczyk

Zmarł ks. prof. Andrzej Maryniarczyk. "To wielka strata dla polskiej kultury i nauki" - napisano na Twitterze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zdjęcie Ks. prof. Andrzej Maryniarczyk /Twitter

W internetowym wpisie resort przypomniał, że ks. prof. Maryniarczyk został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Ks. Andrzej Maryniarczyk urodził się 26 stycznia 1950 r. w Witowie (pow. tatrzański). Jak czytamy na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, w 1976 r. ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim obronił pracę magisterską z katechetyki. Późnej do 1979 r. studiował na tej uczelni filozofię. W 1983 r. doktoryzował się na podstawie pracy "Metoda separacji a metafizyka" powstałej pod kierunkiem ojca prof. Mieczysława Alberta Krąpca.

W latach 1980-1987 był wicerektorem i kierownikiem studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego. Od 1984 r. prowadził na KUL wykłady zlecone, trzy lata później otrzymał etat na uczelni. Habilitację uzyskał w 1992 r. w oparciu o rozprawę "System metafizyki. Analiza przedmiotowo-zbornego poznania". W 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

Pełnił funkcję kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej KUL, Katedry Metafizyki oraz Zakładu Metafizyki. Od 1999 r. jako redaktor naczelny kierował pracami nad wydaniem Powszechnej Encyklopedii Filozofii. Był na stypendiach naukowych w Monachium, Toronto i Leuven. Był członkiem wielu towarzystw naukowych m.in.: Towarzystwa Naukowego KUL, Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Societa Internazionale Tommaso d’Aquino, American Association of Catholic Philosophers i American Association for the Advancement of Science.