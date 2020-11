W piątek wieczorem (6 listopada) zmarł Andrzej Owczarek, były senator Platformy Obywatelskiej i były burmistrz Łasku. Miał 70 lat. Według informacji lokalnych mediów miał koronawirusa.

Jak informują lokalne media, m.in. serwis Życie Pabianic, Andrzej Owczarek od kilku dni chorował na COVID-19. Zmarł w piątek wieczorem w Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi.

Był senatorem trzech kadencji (VI,VII i VIII) z ramienia Platformy Obywatelskiej. W ostatnim czasie sprawował funkcję radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego obecnej - VI kadencji. Należał do klubu Koalicji Obywatelskiej.



Urodził się 21 czerwca 1950 r. w Pabianicach. W 1974 r. ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku, 13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r.

Od 1989 do 1990 r. pełnił funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku. W latach 1990-2005 był radnym Rady Miasta Łask, a od 1990 do 19998 jego burmistrzem.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W VIII kadencji także pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, był także członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

"Wielka strata. Wspaniały człowiek - Andrzej Owczarek. Bohater pierwszej Solidarności, senator RP, samorządowiec. Nie pokonała go komuna, pokonał go koronawirus" - napisał na Twitterze radny Rady Miejskiej w Łodzi Mateusz Walasek.

"Dziękuję za wszystko, Andrzej. Będzie nam Ciebie brakowało" - napisał z kolei poseł KO Dariusz Joński.