Nie żyje były poseł SLD Bronisław Dankowski

W nocy z 1 na 2 grudnia zmarł były poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej Bronisław Dankowski - informują portal wrzesnia.info oraz Radio Września.

Bronisław Dankowski

Bronisław Dankowski był posłem na sejm III i IV kadencji oraz radnym Rady Miejskiej we Wrześni (woj. wielkopolskie). Miał 76 lat.

Przyczyny jego śmierci nie są znane.

Bronisław Dankowski od 1968 do 1973 roku pracował jako kontroler w Średzkim Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego. Następnie, do 1992 roku, był kierownikiem w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Wrześni.

Od 1965 do 1974 roku należał do Związku Zawodowego Metalowców. W 1974 roku został członkiem zarządu krajowego Związku Zawodowego Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej.

Należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

W 1990 roku wstąpił do Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a dziewięć lat później do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Z ramienia tej partii od 1997 do 2005 roku sprawował mandat posła na Sejm III i IV kadencji.