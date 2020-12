W piątek zmarł Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, a w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej - poinformowano na profilu polityka na Facebooku.

Zdjęcie Michał Marusik /DOSSMANN Marc /East News

"Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy" - napisano.

Informację o śmierci polityka przekazał także gdański radny PiS Przemysław Majewski.

"Dotarła do mnie smutna wiadomość. Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80' uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy. Dziękuję, że mogłem być Pana asystentem" - napisał radny na Twitterze.

Michał Marusik urodził się w 1951 r. W latach 1980-1989 był członkiem "Solidarności". W sierpniu 1980 r. był jednym z organizatorów strajku w gdańskiej rafinerii, gdzie pracował.



W 1992 r. wstąpił do Unii Polityki Realnej. W 1994 r. został członkiem Klubu Zachowawczo-Monarchistycznego.



W 2014 r. dostał się do Parlamentu Europejskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy. Mandat sprawował do końca kadencji, do 2019 r.



W latach 2015-2017 był prezesem Kongresu Nowej Prawicy.

W 2019 r. dołączył do partii PolEXIT, powołanej przez działaczy Kongresu Nowej Prawicy.