Nie żyje biskup Adam Dyczkowski

W niedzielę zmarł biskup Adam Dyczkowski, biskup zielonogórsko-gorzowski w latach 1993-2007. W listopadzie tego roku skończyłby 89 lat - poinformował rzecznik Kurii Diecezjalnej w Zielonej Górze ks. Andrzej Sapieha.

Zdjęcie Biskup Adam Dyczkowski /MARIUSZ KAPALA / GAZETA LUBUSKA / POLSKA PRESS /East News

"10 stycznia 2021 r. w godzinach porannych w zielonogórskim Domu Księży Emerytów zmarł śp. bp Adam Dyczkowski, emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski" - napisał w komunikacie rzecznik.

Adam Dyczkowski urodził się 17 listopada 1932 r. w Kętach w rodzinie Feliksa i Marii z domu Jurasz. Jego ojciec był nauczycielem matematyki w liceum ogólnokształcącym w Kętach. W rodzinnej miejscowości ukończył szkołę podstawową, gimnazjum i liceum. W 1952 r. wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1957 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława Kominka.

W latach 1957-64 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbywał studia specjalistyczne, które uwieńczył uzyskaniem tytułu doktora w zakresie filozofii przyrody. Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży akademickiej i inteligencji, a także wykładowca filozofii w seminarium duchownym.

Biskup od 1978 r.

We wrześniu 1978 r. został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada 1978 r. udzielił mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W górę serca). Pełnił funkcje wikariusza generalnego, był odpowiedzialny za duszpasterstwo akademickie, inteligencji, nauczycieli, harcerzy i innych środowisk zawodowych.

Bp Dyczkowski działał w Dolnośląskim Komitecie Odrodzenia Harcerstwa, pełniąc w nim funkcję przewodniczącego oraz w Towarzystwie Przyjaciół Ossolineum jako członek zarządu, a także w Społecznym Komitecie Panoramy Racławickiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Duszpasterstwa Akademickiego, wchodził też w skład Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa Ogólnego oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

25 marca 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym w nowo utworzonej diecezji legnickiej, by 7 lipca 1993 r. otrzymać nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 19 lipca 1993 r. objął kanonicznie rządy w diecezji. Ingres do katedry gorzowskiej odbył 5 września 1993 r., a do konkatedry w Zielonej Górze - 12 września tegoż roku.

Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Ważne wydarzenia w czasie posługi biskupa

Na czas posługi bp. Adama Dyczkowskiego przypadły istotne wydarzenia w życiu diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 r.) oraz tysiąclecie śmierci pierwszych męczenników Polski w Międzyrzeczu (2003 r.).

Po osiągnięciu 75. roku życia bp Dyczkowski złożył rezygnację z urzędu. 29 grudnia 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Zielonej Górze. Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet Zielonogórski wyróżnił go doktorem honoris causa.

Jak przekazano w komunikacie Kurii w Zielonej Górze, informacje o dacie i miejscu pogrzebu zostaną podane w późniejszym terminie.