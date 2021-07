Łącznie od północy strażacy wyjeżdżali do 6863 zdarzeń spowodowanych przechodzącym nad Polską frontem burzowym. Najczęściej interweniowali w województwach łódzkim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

Jak wskazał rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Krzysztof Batorski, dobowa liczba interwencji jest wysoka, ale od ok. godz. 17 sytuacja zaczęła się uspokajać.

Alerty dla jedenastu regionów

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed burzami z gradem wieczorem i w nocy ostrzega mieszkańców jedenastu województw. Alerty mają pierwszy, najniższy stopień w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, opolskim i w części świętokrzyskiego. Wyższy, drugi stopień mają alerty w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim.

IMGW na Twitterze wskazało, że burze na zachodzie mogą być aktywne wczesną nocą, po czym powinny zanikać. "Najdłużej utrzymywać się będzie konwekcja we wschodniej połowie kraju - tutaj burze mogą się lokalnie rozwijać i utrzymywać przez całą noc" - wyjaśniło.

Nawałnice przechodzą nad Polską od wielu dni. W środę Straż Pożarna wyjeżdżała do 3240 zdarzeń, we wtorek - ponad 870, a w poniedziałek - do ponad 2120. Łącznie, zgodnie z danymi przekazywanymi przez rzecznika KG PSP, w tym tygodniu strażacy w kraju odnotowali już ponad 13 tysięcy zgłoszeń.

Ewakuacja obozów harcerskich

- Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych każdego dnia prowadzą tysiące działań ratowniczych, usuwając wiatrołomy, zabezpieczając uszkodzone budynki, elementy infrastruktury, wypompowując wodę z podtopionych posesji i zalanych piwnic - podkreślił w czwartek zespół prasowy KG PSP.

Strażacy, jak zaznaczył zespół, prowadzą również działalność edukacyjną w obozach harcerskich, sprawdzają w nich warunki bezpieczeństwa i pomagają w ich ewakuacji w sytuacji zagrożenia wynikającego z nawałnic. Między innymi w środę do bezpiecznych obiektów ewakuowano niemal 4 tysiące uczestników 49 obozów.

Za działania strażakom podziękował w czwartek komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak. Jak wskazał zespół prasowy, komendant główny "ocenia wysoko działania prewencyjne i ratownicze oraz składa serdeczne podziękowania dla strażaków PSP i OSP za ich trud ratowniczy i stałą gotowość do wyzwań, które w ostatnich dniach przyniosły zjawiska atmosferyczne i które, według prognoz, będą towarzyszyły nam jeszcze w najbliższych dniach".

