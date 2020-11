Nauka zdalna i wątpliwości rodziców. ​MEN odpowiada na pytania

Nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich została poszerzona również o placówki, w których uczą się najmłodsi. W związku z tym Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Pytania dotyczyły m.in. tego, które typy szkół i placówek mają pracować zdalnie, a które nie i jakie formy zajęć są dopuszczone oraz czy rodzice mogą liczyć na pomoc w opiece nad młodszymi dziećmi.

Podano, że pracować w trybie zdalnym od 9 do 29 listopada będą: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego.

Szkoły specjalne

Zawieszenie zajęć stacjonarnych nie dotyczy - ze względu na specyfikę ich działania - szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Szkoły te funkcjonują w placówkach, w których młodzież ma zapewnioną naukę, wychowanie oraz całodobową opiekę, a także prowadzone są zajęcia o charakterze specjalistycznym i terapeutycznym.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - tak jak dotychczas dyrektor szkoły decyduje o trybie nauczania.

Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego pozostaje bez zmian.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Podano też, że w okresie od 9 do 29 listopada dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej uczniom klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

Jak wyjaśniono, w związku z narastającą liczbą chorych występuje potrzeba wsparcia państwa przez zwiększenie liczby personelu, zarówno medycznego, jak i pomocniczego oraz wolontariuszy (np. do pomocy osobom starszym). Zapewnienie opieki w szkolnej świetlicy dzieciom rodziców zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią, może znacząco wpłynąć na zwiększenie liczby pracowników chętnych do pracy.

Poinformowano, że dyrektor szkoły, centrum lub placówki, może udostępnić pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów. "Poszczególne etapy zawodów odbywają się w różnych terminach, w okresie wrzesień - czerwiec. Zawody te są skierowane do wąskiej grupy uzdolnionej młodzieży. Z tego względu nie ma zwiększonego zagrożenia dotyczącego gromadzenia się dużej liczby uczniów w jednym miejscu" - wyjaśniono.

Podano, że dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, dla uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na terenie placówki. Zajęcia te mogą odbywać się w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia. Ważne jest zachowanie całkowitej dobrowolności ze strony rodziców, a także możliwości placówki, przy uwzględnieniu bezpiecznych warunków realizacji takich zajęć.

Kształcenie zawodowe

Pytania dotyczyły też organizacji szkolnictwa zawodowego, w tym zajęć praktycznych i praktyk, w okresie od 9 do 29 listopada.

Poinformowano, że szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe lub kształcenie ustawiczne realizują zajęcia w trybie zdalnym.

W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych, prowadzone są zdalnie wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Pozostałe zajęcia praktyczne uzupełnione będą po zakończeniu ograniczenia.

Młodociani pracownicy z branżowych szkół I stopnia są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

MEN wskazało, że istnieje możliwość przywrócenia części zajęć praktycznych dla słuchaczy ostatnich semestrów szkół policealnych, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń - luty 2021) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie albo egzamin zawodowy. Podobnie jak w przypadku technikum, zajęcia te będą realizowane w mniejszych grupach, umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu. Zajęcia powinny być realizowane z uwzględnieniem przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, a także wytycznych Ministerstwa Zdrowia, GIS oraz MEN. Pozostałe zajęcia praktyczne powinny być uzupełnione w późniejszym terminie.

Podano, że uczniów ostatnich klas czteroletniego technikum, którzy w zimowej sesji egzaminacyjnej (styczeń - luty 2021) będą zdawali końcowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie objęto specjalnymi rozwiązaniami. Dla nich, w okresie od 9 do 29 listopada br. możliwe będzie prowadzenie części zajęć praktycznych stacjonarnie. Warunkiem jest przeprowadzenie zajęć w mniejszych grupach z zachowaniem dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godz. w tygodniu.

Praktyki zawodowe mogą być prowadzone, ale tylko zdalnie, w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa. Praktyki mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

Wypożyczenie sprzętu

Pytania dotyczyły też tego, czy organ prowadzący szkołę i placówkę może wypożyczyć uczniowi lub nauczycielowi sprzęt komputerowy na czas nauki zdalnej, czy nauczyciel może skrócić czas trwania lekcji zdalnej oraz czy można zmienić plan lekcji na czas nauki zdalnej.

Resort edukacji wyjaśnił, że organ prowadzący może wypożyczyć sprzęt niezbędny do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć zdalnych. Uczeń pełnoletni albo rodzic ucznia niepełnoletniego może zwrócić się do dyrektora szkoły o użyczenie sprzętu koniecznego do nauki zdalnej, w szczególności komputera czy laptopa, w tym również akcesoriów komputerowych (np. mikrofonu lub kamerki). Takie użyczenie jest bezpłatne i wymaga podpisania umowy z uczniem pełnoletnim lub jego rodzicem.

Zmiana czasu trwania lekcji

O skróceniu lub wydłużeniu lekcji na odległość decyduje dyrektor szkoły. Lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. Dyrektor szkoły może też, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, czasowo zmodyfikować odpowiednio tygodniowy rozkład zajęć lub semestralny rozkład zajęć. Zmiany te zostały wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poinformowano również, że dyrektor szkoły może na terenie szkoły organizować konsultacje dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej, klas III liceum ogólnokształcącego i klas IV technikum. Mogą to być konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub maturalnego. Należy jednak pamiętać o uwzględnieniu przepisów dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających ze stanu epidemii.

Zasiłek opiekuńczy

Odniesiono się także do pytań dotyczących dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Podano, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał przez okres 21 dni - od 9 do 29 listopada 2020 r. Będzie przysługiwał w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały. Przysługiwał będzie też w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Tak jak do tej pory dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługiwać będzie: rodzicom dzieci w wieku do lat 8 oraz ubezpieczonym rodzicom dzieci: do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a także ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Wskazano, że szczegółowe informacje na temat zasiłku opiekuńczego znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.