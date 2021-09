- To nie jest sztuka, to nie jest tragifarsa o jakiejś wielkiej historii, tam nie ma żadnej polityki. To jest po prostu opowieść o ludziach - podkreślił prezydent, któremu towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda. Podkreślił przy tym, że Zapolska bardzo celnie opisała określone typy postaci ludzkich i ich charakterów, dzięki czemu jej dzieło mogło być wystawiane w różnych wersjach, w różnych częściach kraju.

"Osoba dwulicowa, zakłamana, apodyktyczna"

- Gabriela Zapolska w sposób przejaskrawiony, jak na tragifarsę przystało, pokazuje typ ludzki, jakim jest Dulska - osoba dwulicowa, zakłamana, apodyktyczna, niektórzy by powiedzieli: wręcz okrutna. Chociaż z drugiej strony, gdyby pani Dulska była tutaj między nami i usłyszała te wszystkie słowa, to może nawet rozpłakałaby się i powiedziała, że przecież wszystko, co robiła w życiu, to robiła dla dobra swojej rodziny - mówił Andrzej Duda.

Reklama

- Po to, żeby nie okryła się rodzina złą sławą, bo właśnie to było to, na czym pani Dulskiej - i to bardzo wyraźnie widać - zależało najbardziej. Zewnętrzny obraz, stąd mówimy, że była osobą dwulicową i osobą zakłamaną, dlatego że wiele rzeczy, które robi, zwłaszcza te, które są na zewnątrz widoczne, robione są, jak to my dzisiaj mówimy, "pod publiczkę". Tak, żeby dobrze wyglądało, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby nie plotkowali, żeby nie mówili źle o rodzinie - dodał prezydent.

"Ponadczasowy utwór"

Pierwsza dama zwróciła uwagę, że "Moralność pani Dulskiej" jest utworem ponadczasowym. - To jest utwór, w którym Gabriela Zapolska z wrodzonym satyrycznym zmysłem, za pomocą gorzkiej ironii i dzięki komizmowi, właściwie obnaża moralność mieszczaństwa z początku XX wieku - mówiła Kornhauser-Duda.

- Utwór również zawiera uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości każe potępić zło i niesprawiedliwość - podkreśliła pierwsza dama, która podczas omawiania dzieła Gabrieli Zapolskiej przedstawiła okoliczności jego powstania, a także szczegóły jego wersji krakowskiej i lwowskiej.

Lektura dramatu "Moralność pani Dulskiej" Gabrieli Zapolskiej - w ramach akcji Narodowe Czytanie - odbywa się na scenie w Ogrodzie Saskim w Warszawie; w jego trakcie wystąpią także znani artyści.