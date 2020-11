Na Jasnej Górze rozpocznie się narodowa nowenna - trwająca dziewięć dni modlitwa o pokój i jedność. Jej kulminacyjnym punktem będą trzydniowe rekolekcje 11-13 listopada, transmitowane w mediach i internecie. Ojcowie paulini zapraszają na nie także protestujących oraz rozczarowanych Kościołem.

Zdjęcie Klasztor na Jasnej Górze w Częstochowie /Albin Marciniak/East News /East News

"Jesteśmy podzieleni. Jesteśmy w kryzysowym momencie dla państwa, dla narodu, dla rodzin, dla sumień. I dlatego koniecznie musimy mieć miejsce, w którym jak na SOR-ze spotkamy się wszyscy z naszymi ranami - nie po to, żeby się dalej dzielić, ale po to, by odkryć, że pojednanie, wybaczenie, miłość, miłosierdzie - są możliwe" - stwierdził w opublikowanym w poniedziałek 2 listopada zaproszeniu rzecznik Jasnej Góry o. Michał Legan.



Katechezy, rozważania i modlitwy online będą prowadzone m.in. przez Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, biskupa opolskiego Andrzeja Czaję, metropolitę łódzkiego abp. Grzegorza Rysia, biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka oraz częstochowskiego biskupa pomocniczego Andrzeja Przybylskiego.

Tematy spotkań w jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej w trzy kolejne wieczory między 11 a 13 listopada to: wspólnota i pojednanie, prawda i dobro oraz miłość i heroizm. Ponadto 12 listopada zaplanowano debatę pomiędzy przedstawicielami młodzieży i Kościoła pod tytułem "Podzieleni/połączeni".

"Duchowy SOR"

Rzecznik Jasnej Góry wyraził nadzieję, że rekolekcje na Jasnej Górze przyczynią się do zabliźnienia widocznych w Polsce głębokich podziałów, stając się "szpitalem polowym, duchowym SOR-em" oraz miejscem, które jednoczy.

"Miejscem, w którym głębokie podziały, rozdźwięki, jakie dokonały się w Polakach, ale także te rozdźwięki, które dokonały się w rodzinach (...), w naszych sumieniach i sercach, mogą zostać zabliźnione. Tutaj możemy doświadczyć, że jesteśmy razem, nawet gdy się bardzo głęboko ze sobą nie zgadzamy. Tu możemy odkryć, że pojednanie naprawdę jest możliwe" - powiedział o. Michał Legan, podkreślając, że narodowe rekolekcje są adresowane do wszystkich.

"Dla tych, którzy protestują i tych, którzy nie protestują; dla tych, którzy są zwolennikami i przeciwnikami aborcji; dla tych, którzy doświadczyli głębokiego rozczarowania Kościołem i tych, którzy w kościele odnaleźli swoje miejsce" - wskazał rzecznik sanktuarium.

"Zapraszamy tych wszystkich, którzy poczuli się zranieni, skrzywdzeni, odrzuceni. Wreszcie zapraszam tych, którzy pragną się na nowo modlić, odkrywać, że Jezus jest obecny w życiu naszych rodzin, w nas samych bardzo indywidualnie i osobiście, ale także w naszym życiu wspólnym, w naszym życiu społecznym" - zachęcał paulin.

Modlitwa w intencji kobiet, matek oraz o jedność i pokój

Rekolekcje poprzedzi nowenna w dniach 3-11 listopada. Modlitwa będzie rozpoczynała się codziennie w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godzinie 15.00, Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie ojcowie paulini poprowadzą krótką modlitwę w intencji kobiet, matek oraz o jedność i pokój w Polsce.

"W wyjątkowo trudnym dla Polaków momencie, gdy głębokie podziały dotknęły naszych relacji społecznych, naszych rodzin i naszych sumień, potrzebujemy pojednania, uleczenia ran i przypomnienia wartości, które nas na nowo do siebie zbliżą: wzajemnej miłości, szacunku, troski" - zachęcają ojcowie paulini. Szczegóły obu modlitewnych inicjatyw - nowenny i rekolekcji - będą podane na stronie internetowej klasztoru jasnogórskiego oraz w mediach katolickich.

"Modlitwa ta będzie wsparciem do podjęcia skutecznych działań na rzecz przywrócenia pokoju w Polsce i na rzecz nowych społecznych inicjatyw mających na celu dobro kobiety i każdego ludzkiego życia" - napisali w zaproszeniu przedstawiciele biura prasowego Jasnej Góry oraz Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. apostolstwa świeckich.