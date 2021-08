"W BBN zakończyła się narada na temat bieżącej sytuacji bezpieczeństwa m. in. dot. Afganistanu z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego, kierownictwa MON, MSZ, KPRM, BBN, Sił Zbrojnych RP oraz służb specjalnych" - poinformowała w niedzielę po południu na Twitterze Kancelaria Prezydenta.

Po tym, jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. W minioną niedzielę wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim. Państwa UE i NATO ewakuują swych obywateli z Afganistanu.



Do tej pory w Warszawie wylądowało sześć samolotów z ewakuowanymi z Kabulu Polakami i polskimi współpracownikami oraz ich rodzinami.



350 uciekinierów w Polsce

Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował w niedzielę w TVP Info, że ponad 350 osób w ramach ewakuacji z Afganistanu wylądowało do tej pory w Polsce.



Operacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie cywilnymi samolotami PLL LOT ewakuowani dostają się do Polski.



W piątek premier Mateusz Morawiecki po rozmowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem poinformował, że Polska będzie odpowiedzialna za ewakuację 300 obywateli Afganistanu współpracujących z NATO. Zapowiedział, że trafią najpierw do Polski, a następnie do innych krajów NATO.



Z kolei w ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z UE gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Najwięcej osób trafiło dotąd na Litwę, która zarzuciła Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach wojny hybrydowej.