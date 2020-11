Pod słynnym oknem papieskim grupa demonstrantów stanęła z zadrukowanymi kartkami, które ułożyły się w napis "dom szatana". Milczący protest zorganizowano w niedziele (1 listopada) przed krakowską kurią, na ul. Franciszkańskiej. Uczestnicy protestu podkreślili w swoim manifeście, że sprzeciwiają się "bezczelności, bezwstydności i bezkarności polskich biskupów".

Hasło powstało z liter, które trzymało w rękach 10 osób ubranych na czarno. Na miejscu była policja. - Wylegitymowaliśmy 11 uczestników milczącego protestu. Nikt nie został ukarany - poinformowała Barbara Szczerba z biura prasowego małopolskiej policji.

- Franciszkańska 3 to miejsce na mapie Krakowa szczególne. W przeszłości symbol żywej wiary mieszkańców tego miasta przekształcił się w miejsce gwałtownej utraty wiarygodności Kościoła. Stanęliśmy właśnie tutaj, by pokazać nasz bezwzględny sprzeciw wobec zaangażowania się Kościoła w ograniczanie praw kobiet i prowadzonej przez hierarchów mowie nienawiści - wyjaśnili organizatorzy w specjalnym oświadczeniu.

Przyznali, że nie podzielają chrześcijańskiej wiary w istnienie szatana, ale widzą go w życiu społecznym, który, jak ocenili, "jest realny, tuszuje wykorzystywanie seksualne dzieci, pogardza kobietami, dehumanizuje osoby LGBT+, prowadzi krucjatę ideologiczną w szkołach, bez umiaru żeruje na budżecie państwa".

"Szatan ma twarz i imię"

- Ten szatan ma twarz i imię - i to on właśnie mieszka przy ul. Franciszkańskiej 3 - oświadczyli.

W sobotę metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski skierował list do kapłanów, w którym napisał, że są oni na pierwszej linii zmagań o cywilizację miłości.

Przywołał też fragment Listu św. Pawła do Efezjan. Apostoł wzywa w nich do walki nie przeciw "krwi i ciału", ale "przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich" oraz do "wzięcia na siebie pełnej zbroi Bożej", "hełmu zbawienia i miecza Ducha, to jest słowa Bożego", "aby w dzień zły zdołać się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko".

Protesty przeciwko partii rządzącej, ale też przeciwko Kościołowi, trwają w całym kraju od 22 października, kiedy to Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis dopuszczający przerwanie ciąży w razie ciężkiej i nieuleczalnej wady płodu jest niezgodny z konstytucją.