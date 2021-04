Napięcia w koalicji rządowej. Marcin Horała: Naruszenie jedności zabiłoby koalicjantów

Koalicjanci PiS trochę przekraczają dopuszczalną w demokracji granicę - twierdzi wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Marcin Horała. Jego zdaniem naruszenie jedności Zjednoczonej Prawicy "co prawda zabolałoby PiS, ale koalicjantów by zabiło".

Marcin Horała

Horała pytany był w poniedziałek w TVP1 m.in. o to, na ile zjednoczona jest Zjednoczona Prawica, o głosowanie nad Krajowym Planem Odbudowy, przyszłość ministra sprawiedliwości, szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz lidera Porozumienia, wicepremiera Jarosława Gowina.

- Cóż, zobaczymy. Pewne napięcia, pewne ustalanie jest rzeczą naturalną w każdej koalicji, w każdym kraju w systemie parlamentarno-gabinetowym. Ja jako polityk Prawa i Sprawiedliwości uważam, że nasi koalicjanci trochę przekraczają granicę dopuszczalną i naturalną w demokracji, ale jestem optymistą. Oczywista analiza sytuacji politycznej pokazuje, że jakiekolwiek naruszenie jedności Zjednoczonej Prawicy będzie, po pierwsze, i co najważniejsze, niekorzystne dla Polski, bo nie ma żadnej sensownej alternatywy, która mogłaby teraz przejąć władzę - ocenił wiceminister.

Według niego zmiana byłaby także niekorzystna dla wszystkich partii związanych ze Zjednoczoną Prawice. O ile - jak mówił - Prawo i Sprawiedliwość by ona zabolała, o tyle mniejszych koalicjantów by zabiła. - Więc nie jest to absolutnie w ich interesie. Myślę, że na koniec zwycięży zdrowy rozsądek - powiedział.

"Myślę, że to głosowanie wygramy"

Horała zwrócił uwagę na - według niego - niezwykle ważne, kluczowe głosowanie w sprawie budżetu UE i unijnego Funduszu Odbudowy.

- Gdyby w wyniku tego głosowania te propozycje by nie przeszły, to będzie zablokowany cały unijny mechanizm w całej UE i nie będzie 700 mld zł dla Polski. Utrata 700 mld zł dla Polski byłaby granicznym punktem, bo rządzi się po to, żeby dobre rzeczy dla Polski robić, a nie złe. Natomiast ja nie chcę tak rozważać. Ja myślę, że będzie dobrze, że jednak to głosowanie wygramy, że 700 mld zł dla Polski potwierdzimy, będziemy mogli za chwilę myśleć o tym, jak wyjść z tego spowolnienia pandemii, uruchamiać kolejne inwestycje, kolejne programy i na tym będziemy się koncentrować - ocenił.

Horała odniósł się także do pytania, jak zostać jego asystentem, bowiem - jak zauważył prowadzący rozmowę - jego były asystent Patryk Felmet został członkiem zarządu CPK i zarabia 44 tys. zł miesięcznie.

Wiceminister powiedział, że informacje takie, to wrzutki z grona czarnego PR. - Wspomniana osoba, zacznijmy od tego, nigdy nie była moim asystentem. Przeszła procedurę konkursową, ma bardzo bogate doświadczenia zarówno w firmach prywatnych, jak i państwowych na kierowniczych stanowiskach, znakomite wykształcenie, chociażby MBA - i to nie na jakiejś "uczelni krzak", ale w Instytucie Ekonomicznym Polskiej Akademii Nauk - odpowiedział.