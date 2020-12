Naklejka na biurze posła PiS. Sprawa 16-latków trafiła do sądu

Sąd Rejonowy w Malborku otrzymał od policji materiały w sprawie dwóch 16-latków, którzy na szybie biura posła PiS Kazimierza Smolińskiego zamieścili naklejkę z ośmioma gwiazdkami. Wobec nastolatków wszczęto postępowanie. Sąd zbada, czy wykazują przejawy demoralizacji.

Zdjęcie Strajk Kobiet /Tomasz Kawka /East News

Do zdarzenia doszło 21 listopada. Tego dnia planowany był kolejny protest samochodowy Malborskiego Strajku Kobiet. W związku z tym policjanci otrzymali polecenie, by uważać na "Dom Rzemiosła", a dokładniej I piętro budynku, gdzie znajduje się biuro posła PiS Kazimierza Smolińskiego.

Reklama

Jeden z dwóch przechodzących tamtędy 16-latków umieścił na szybie budynku naklejkę, która według policjantów "symbolizowała obraźliwy stosunek do partii politycznej".



Osiem gwiazdek

Aktywistki z Malborskiego Strajku Kobiet podały, że na naklejce miało znajdować się osiem gwiazdek.



Sprawa trafiła do sądu. Wobec 16-latków wszczęto postępowanie w celu ustalenia, czy wykazują przejawy demoralizacji. Kurator sądowy sprawdzi teraz warunki wychowawcze chłopców i realizację przez nich obowiązku szkolnego.



Tymczasem współwłaściciele budynku przekazali "Dziennikowi Bałtyckiemu" oświadczenie, w którym poinformowali, że nie mają pretensji za przyklejenie nalepki.

Strajk Kobiet

Od 22 października w całym kraju trwają protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów dotyczących aborcji. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją.

Protesty przeciwko decyzji TK w sprawie aborcji, których głównym inicjatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet, z czasem przerodziły się w wystąpienia antyrządowe.

***

Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !