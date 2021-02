PiS może liczyć na 32 proc. poparcia, KO na 19 proc., a Polska 2050 Szymona Hołowni na 18 proc. - wynika z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

Zdjęcie "Gdyby wybory odbyły się w minioną niedzielę, to PiS nie uzyskałoby wyniku dającego większość w parlamencie", na zdjęciu Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński w Sejmie /fot. Andrzej Iwanczuk /Reporter

Według sondażu IBRiS, na kolejnych miejscach znajdują się: Lewica z 8 proc. poparcia, Konfederacja - 6 proc., PSL-Koalicja Polska - 5 proc.



12 proc. pytanych nie wiedziało natomiast, kogo wskazać.

PiS bez większości w parlamencie

Jak podaje "Rzeczpospolita, wyniki badania pokazują, że opozycja (bez Konfederacji) ma wyraźną przewagę, ponad 10 punktów proc., nad obozem PiS. W porównaniu z notowaniami preferencji wyborczych z początku stycznia przewaga ta wzrosła.



"Nawet przy zastosowaniu systemu d’Hondta, który premiuje zwycięzców, partie opozycji miałyby w Sejmie kilka mandatów więcej niż PiS" - podaje dziennik.

Polska 2050 Szymona Hołowni a PO

"Obserwujemy wzrost notowań ugrupowania Szymona Hołowni, ale jego dynamika się zatrzymała. Jeszcze tydzień temu w naszych badaniach Polska 2050 miała wyniki równe z PO. Można więc stwierdzić, że z pewnością obydwa ugrupowania zbliżyły się pod względem notowań, ale nie wiadomo, kto wygra tę rywalizację" - mówi szef IBRiS Marcin Duma, cytowany przez "Rzeczpospolitą".



Z badań popularności liderów wynika też, że Szymon Hołownia przegrywa osobiste starcie z prezydentem Warszawy, wiceszefem PO Rafałem Trzaskowskim.



Co z wyborcami PiS?

PiS po drastycznym spadku notowań na jesieni, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w kolejnym badaniu ma wynik powyżej 30 proc., ale z tendencją spadkową (o 1 pkt w stosunku do stycznia).



"To może oznaczać, że wyborcy, którzy odpłynęli jesienią, już do PiS nie wracają. Najważniejszym wnioskiem z badania jest jednak ten, że gdyby wybory odbyły się w minioną niedzielę, to PiS nie uzyskałoby wyniku dającego większość w parlamencie. I to nawet w koalicji z Konfederacją, która uzyskuje poparcie na poziomie 6 proc." - podaje "Rzeczpospolita".



Sondaż przeprowadzono w dniach 5-6 lutego na 1100-osobowej grupie respondentów.