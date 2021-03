Z najnowszego sondażu Kantar wynika, że 30 proc. badanych dobrze ocenia pracę premiera, a 60 proc. - źle. W przypadku prezydenta Andrzeja Dudy to odpowiednio 31 proc. i 60 proc.

Reklama

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

W sondażu ankietowani byli pytani także o ocenę pracy rządu.



Ocena Mateusza Morawieckiego

Reklama

W marcu odsetek pozytywnie oceniających pracę premiera wynosi 30 proc. (w tym 7 proc. to oceny zdecydowanie pozytywne); negatywną opinię o pracy Mateusza Morawieckiego wyraziło 60 proc. badanych (34 proc. ocenia premiera zdecydowanie negatywnie). 10 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii.



W porównaniu do lutego odsetek osób pozytywnie oceniających pracę premiera spadł o 1 pkt. proc., a udział osób negatywnie go oceniających nie uległ zmianie. Odsetek osób niezdecydowanych wzrósł o 1 pkt. proc.



Ocena Andrzeja Dudy

Odsetek badanych pozytywnie oceniających prezydenta spadł o 1 pkt. proc. i wyniósł w marcu 31 proc. (z czego 8 proc. to oceny zdecydowanie pozytywne). Odsetek wskazań negatywnych wzrósł o 1 pkt. procentowy i wyniósł 60 proc. (z czego 34 proc. to oceny zdecydowanie negatywne).



Natomiast odsetek osób, które nie potrafiły ocenić, jak prezydent wykonuje swoje obowiązki, wynosi w dalszym ciągu 9 proc.

Ocena rządu

W marcu 62 proc. respondentów negatywnie oceniło rząd (33 proc. wyraziło ocenę zdecydowanie negatywną), pozytywnie o pracy rządu wyraziło się 28 proc. respondentów (zdecydowanie dobrze pracę gabinetu Mateusza Morawieckiego oceniło 4 proc. badanych). 10 proc. badanych nie miało sprecyzowanej opinii w tej sprawie.



W porównaniu do lutego spadł odsetek osób pozytywnie oceniających pracę rządu (o 1 pkt. proc.). Udział osób oceniających rząd negatywnie nie uległ zmianie. Natomiast odsetek osób nie mających zdania w tej sprawie wzrósł o 1 pkt. proc.



Kantar przeprowadził sondaż w dniach 5-10 marca 2021 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1014 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat. Zastosowana metoda to wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI).