Polsat News rozpoczął 2021 rok kolejnymi wzrostami oglądalności. W grupie wszystkich widzów udział Polsat News w oglądalności zwiększył się o 50 proc., a w grupie komercyjnej aż o 75 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. W analogicznym okresie TVP Info straciło odpowiednio 14 proc. w grupie wszystkich widzów i 8 proc. udziałów w grupie komercyjnej.

Zdjęcie Dorota Gawryluk i Bogdan Rymanowski /Polsat News

Po fantastycznych wynikach osiągniętych w 2020 roku Polsat News nie zwalnia tempa i rezultatami uzyskiwanymi w styczniu 2021 potwierdza, że zainteresowanie stacją niezmiennie rośnie. Tylko Polsat News może się pochwalić tak wysokimi wzrostami udziałów w obu grupach audytoryjnych spośród stacji informacyjnych w Polsce.

Uzyskiwane wyniki potwierdzają coraz silniejszą pozycję Polsat News i rosnącą liczbę widzów, którzy o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie, chcą dowiadywać się z najbardziej rzetelnej stacji informacyjnej stacji telewizyjnej w Polsce. Oznacza to również wzrost zaufania widzów do Polsat News, jak i świadczy o dużym zapotrzebowaniu wśród Polaków na obiektywne i prawdziwe informacje.

Wśród wszystkich badanych Polsat News uzyskał 1,90 proc. udziałów, co oznacza wzrost o prawie 50 proc. w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.

W grupie komercyjnej (16-49) stacja mogła się pochwalić również bardzo dobrymi udziałami, bo na poziomie 1,54 proc. co daje wzrost o 75 proc.

Dla porównania w tym samym okresie udziały TVN24 wzrosły o 10 proc. w grupie 4+ i 24 proc. w grupie 16-49, natomiast TVP Info zanotował spadek o 14 proc. w grupie 4+ i o 8 proc. w grupie komercyjnej

Był to najlepszy styczeń w historii Polsat News.

Wśród wszystkich widzów w całym 2020 roku Polsat News uzyskał 2,02 proc. udziałów. W grupie komercyjnej (16-49) rezultat za ten sam okres jest również bardzo dobry - bo aż 1,77 proc.