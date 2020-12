Najciekawsze europejskie połączenia kolejowe. Na liście dwa pociągi z Polski

Połączenie Przemyśla i Pragi, a także Krakowa z Berlinem znalazły się na liście sześciu najciekawszych nowych tras kolejowych w zestawieniu opublikowanym przez brytyjski dziennik "Guardian".

Zdjęcie Połączenie kolejowe Kraków - Berlin znalazło się na liście najciekawszych tras, który zostaną uruchomione w 2021 roku /Beata Zawrzel/REPORTER /East News

"Przewoźnicy kolejowi obiecują nowe ekscytujące połączenia kolejowe" - informuje TheGuardian.com. Na łamach serwisu Nicky Gardner publikuje swoją listę sześciu najciekawszych nowych europejskich połączeń, które przewoźnicy kolejowi uruchomią w 2021 roku. W zestawieniu znalazły się dwa połączenia kolejowe z Polską. Noworoczny rozkład jazdy na kolei wchodzi w życie 13 grudnia, zatem pasażerowi mogą z nich skorzystać już w najbliższych dniach.

Reklama

Nowe połączenie z Przemyśla do Pragi to - według TheGuardian.com - szansa na odkrycie pogranicza dawnego Cesarstwa Habsburgów. Serwis przypomina, że kilka lat temu Przemyśl uchodził za obrzeża europejskiej sieci kolejowej. Dziś z pięknie odrestaurowanego dworca, który - jak przypomina dziennikarka - otrzymał w głosowaniu pasażerów nagrodę dworca roku 2020, odjeżdżają pociągi do Berlina, Wiednia, nawet austriackiego Grazu.

Teraz na tablicach połączeń pojawi się nowy pociąg do Pragi. Z Przemyśla do czeskiej stolicy pojedziemy składem EC Cracovia 10 godz. i 50 min. Kurs odbywać się będzie raz dziennie, a najtańszy bilet kupimy już za równowartość 29,90 euro.

Brytyjski serwis przypomina, że Przemyśl to idealna baza wypadowa do dalszej podróży na Ukrainę, a z dworca odchodzą bezpośrednie połączenia do Lwowa, Kijowa czy Odessy. Po zniesieniu restrykcji związku z pandemią koronawirusa w składu pociągu z Przemyśla do Pragi będą wchodzić wagony sypialne do Moskwy.

Wraca lepszy EC Wawel

Autorka popularnego przewodnika "Europe by Rail: the Definitive Guide" zastanawia się, dlaczego pociąg łączący Kraków i Berlin sześć lat temu wypadł z kolejowego rozkładu. Teraz EC Wawel wróci w odmienionej formie. Przejazd z Krakowa do stolicy Niemiec zajmie siedem godzin. Pociąg od 13 grudnia będzie jeździł raz dziennie, a cena biletu zaczyna się od 27,90 euro. Dziennikarka zauważa, że dzięki porannemu wyjazdowi z Berlina połączenie może być także atrakcyjne dla osób podróżujących ze stolicy Niemiec do Wrocławia.

"Przywrócenie EC Wawel będzie impulsem dla turystów z Wielkiej Brytanii, którzy chcą połączyć pobyt w Berlinie z wizytą w południowej Polsce" - uważa TheGuardian.com.

Gdzie jeszcze warto się wybrać pociągiem w 2021 roku?

Na liście najciekawszych nowych połączeń kolejowych, które zostaną otwarte w 2021 roku, znalazły się także trasy: Amsterdam-Tyrol i Wiedeń, Bazylea-Locarno, Monachium-Zurych przez Austrię. Autorka zwraca także uwagę na planowane w 2021 roku poszerzenie oferty wielu europejskich przewoźników kolejowych, co pozwoli na swobodne poruszanie się pasażerów nawet między Włochami, Szwecją i Rumunią.