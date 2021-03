​Kierowcę bułgarskiej ciężarówki zaniepokoiły hałasy dobiegające jego uszu od strony naczepy. Na wszelki wypadek zatrzymał się przy patrolu śląskiej Straży Granicznej i wraz z funkcjonariuszami zajrzał do środka. W ciężarówce wiozącej słonecznik ukrywali się nielegalni imigranci.

Zdjęcie Straż Graniczna zatrzymała sześciu nielegalnych migrantów. /Straż Graniczna /Straż Graniczna

"Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej wraz z kierowcą otworzyli drzwi naczepy, w konsekwencji czego ujawnili sześciu cudzoziemców podróżujących w środku na ładunku słonecznika. Ujawnieni cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów, deklarowali, że pochodzą z Afganistanu" - informuje Śląski Oddział Straży Granicznej.

Młodzi mężczyźni (jak wynika z badań lekarskich - około 18-letni) zostali zatrzymani w związku z tym, że nie posiadali dokumentów uprawniających ich do legalnego przebywania na terytorium Polski. Ustalono, że sześciu nielegalnych imigrantów to obywatele Afganistanu, którzy chcieli dostać się do Niemiec.

W toku czynności okazało się, że nastolatkowie złożyli wnioski o ochronę międzynarodową w pewnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Jak informuje Straż Graniczna, Afgańczycy najpierw zostaną umieszczeni w strzeżonych ośrodka, a później, w ramach procedury dublińskiej, przekazani do krajów, w których ubiegali się o ochronę.

