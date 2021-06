Do zdarzenia miało dojść 14 maja na poligonie w wielkopolskich Nadarzycach. Ćwiczyli piloci 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Według informacji Onetu pilot myśliwca MiG-29 miał ostrzelać z działka kalibru 30 mm drugi myśliwiec, robiąc dziury w jego poszyciu i naruszając konstrukcję.



"Uszkodzenia dolnej części kadłuba"

Tym informacjom zaprzecza Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. - Na pewno nie doszło do żadnego ostrzelania samolotu - powiedział nam mjr Magdalena Busz. Jak przekazała, "piloci obywali loty szkoleniowe. Po wylądowaniu jeden z techników zauważył, że doszło do uszkodzenia dolnej części kadłuba, w miejscu połączenia skrzydła z poszyciem."



"Sprawę bada Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego" - przekazało w krótkim komunikacie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Według nieoficjalnych informacji reportera Polsat News Artura Molędy, potwierdzonych w dwóch źródłach, piloci w powietrzu nie zauważyli niczego niepokojącego. Cała sprawa dotyczy wgniecenia w kadłubie, które najprawdopodobniej spowodowała łuska, która po wystrzeleniu z jednego z samolotów uderzyła w drugi.

