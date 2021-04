Muzeum prosi o pomoc w odnalezieniu kobiety ze zdjęcia

Muzeum chce wyjaśnić zagadkę, kim jest kobieta ze zdjęcia Chrisa Niedenthala stojąca na balkonie. Dotychczas udało się ustalić, że latem 1982 r. kobieta mieszkała przy Placu Grunwaldzkim 8, prawdopodobnie na drugim piętrze.

Reklama

Muzeum Architektury we Wrocławiu poszukuje kobiety ze zdjęcia Chrisa Niedenthala, które zostało zrobione latem 1982 r. na wrocławskim "Manhattanie" - zespole budynków mieszkalno-usługowych, będących najbardziej rozpoznawalnych projektem wybitnej wrocławskiej architekt Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak.

Wyjaśnienie zagadki

Reklama

Zdjęcie Niedenthala przedstawia kobietę stojącą na balkonie jednego z charakterystyczny wieżowców, których kompleks został zaprojektowany przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak w połowie lat 60. XX w. Sześć wieżowców to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów Placu Grunwaldzkiego we Wrocławiu.

- Portret tej kobiety jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej publikowanych zdjęć wrocławskiego Manhattanu - podkreśliła Marta Czyż-Kaczor, rzeczniczka Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Muzeum chce wyjaśnić zagadkę, kim jest kobieta ze zdjęcia Niedenthala stojąca na balkonie. Dotychczas udało się ustalić, że latem 1982 r. kobieta mieszkała przy Placu Grunwaldzkim 8, prawdopodobnie na drugim piętrze. - To wszystko, co wiemy na dziś, dlatego bardzo liczymy na pamięć i pomoc mieszkańców Wrocławia! - proszą pracownicy wrocławskiego Muzeum Architektury.

Jak podano, pretekstem do poszukiwań kobiety ze zdjęcia Chrisa Niedenthala jest realizacja dokumentu "Po polsku Manhattan". Ma być to filmowa prezentacja najważniejszego dzieła w dorobku Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, pierwszej kobiety z dyplomem architekta we Wrocławiu.

Dokument, którego producentem jest polsko-portugalska Fundacja Entre, miał już premierę w Portugalii w grudniu 2020 r. Muzeum Architektury we Wrocławiu i studio Kova Production pracują nad polską, rozszerzoną wersją filmu, którego osią przewodnią są poszukiwania kobiety sportretowanej latem 1982 r. przez Chrisa Niedenthala - podała rzeczniczka.

Informację o dotyczące kobiety ze zdjęcia można przekazać pod numerem telefonu 71 369 99 34 lub mailowo muzeumarchitektury@gmail.com.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "SuperTemat": Patoyoutuber upokarzał niepełnosprawnego. Sprawą zajmie się prokuratura Superstacja