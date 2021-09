- Mogę oficjalnie potwierdzić, że zakończyła się procedura po stronie amerykańskiej, cieszymy się z tego i czekamy na ruch ze strony sejmowej komisji - powiedział Jasina.



Jak dodał, MSZ liczy na to, że Magierowski będzie mógł objąć kierownictwo polskiej placówki dyplomatycznej w Waszyngtonie przed końcem tego roku. Zależy to jednak od tego, kiedy Sejm formalnie zaakceptuje nominację obecnego ambasadora RP w Izraelu.

Marek Magierowski. Kim jest?

Magierowski w latach 2015-2017 był dyrektorem Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w latach 2017-2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Od 25 czerwca 2018 ambasador RP w Izraelu. W sierpniu tego roku wrócił do kraju w związku z kryzysem w relacjach polsko-izraelskich.



16 sierpnia bieżącego roku szef izraelskiej dyplomacji Jair Lapid zasugerował, że ambasador Marek Magierowski nie powinien wracać do Izraela po tym, jak prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, ograniczającą roszczenia reprywatyzacyjne, także ocalałym z Holokaustu.



W reakcji na nieuzasadnione działania Izraela ambasador RP w Izraelu do odwołania pozostanie w kraju; decyzja, co do stałego poziomu reprezentacji dyplomatycznej RP w Izraelu w kolejnych dniach - poinformowało wtedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych.



