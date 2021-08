MSWiA: Osoby, które ewakuowano z Afganistanu do Polski, trafiły do ośrodka dla cudzoziemców

Polska

Polski rząd zapewnia pełną pomoc i wsparcie dla obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z Polskim Kontyngentem Wojskowym oraz polską dyplomacją; osoby, które już dotarły do Polski, zostały zakwaterowane w ośrodku należącym do Urzędu do Spraw Cudzoziemców - podało w czwartek MSWiA.

Zdjęcie Samolot z pasażerami ewakuowanymi z Afganistanu na pokładzie na płycie lotniska Okęcie w Warszawie / PAP/Radek Pietruszka / PAP