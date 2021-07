Morawiecki: Polska wysyła do Niemiec strażaków i specjalistyczny sprzęt

Premier Mateusz Morawiecki poinformował na Twitterze o wyjeździe polskich strażaków do Niemiec. Polacy będą pomagać w Nadrenii Północnej-Westfalii, którą nawiedziła tragiczna powiedź. - Polska wysyła dziś do Niemiec strażacką grupę ratowniczą i 70 urządzeń do osuszania zalanych obiektów - przekazał.

Zdjęcie Powódź w Niemczech / Artur BARBAROWSKI/East News / East News