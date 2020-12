Przedstawiciele Młodych Demokratów, młodzieżówki PO, przekazali w środę "świąteczne prezenty" dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. To tablica podsumowująca dorobek rządu PiS w roku 2020 oraz książka George'a Orwella "Rok 1984".

Zdjęcie Prezes PiS Jarosław Kaczyński /Adam Chelstowski /Agencja FORUM

Młodzi Demokraci zorganizowali konferencję prasową przed siedzibą PiS przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie.

Reklama

Podsumowali na niej dorobek rządów PiS w roku 2020, na który - ich zdaniem - składają się: "katastrofa w służbie zdrowia", "upadek gospodarki i firm", "wojna z Unią Europejską", a także "zamach na prawa człowieka", związany z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów tzw. ustawy antyaborcyjnej. Hasła te przedstawili na tablicy zatytułowanej "2020 - rok wstydu PiS".



Po konferencji przedstawiciele młodzieżówki Platformy Obywatelskiej udali się do siedziby PiS, by przekazać tablicę oraz książkę George'a Orwella "Rok 1984" dla prezesa w ramach prezentów świątecznych.

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !

W tym roku świętujemy swoje 20-lecie i mamy dla Ciebie niespodziankę. Masz szansę wygrać wielką gotówkę już dziś! Zapraszamy do udziału w Multiloterii. Każdego dnia do wygrania minimum 20 000 złotych, a w wybrane dni grudnia nawet 40 000 złotych! Dołącz do tysięcy Internautów biorących udział w grze! Kliknij link GRAM o duże pieniądze już teraz!