Krótkie przemówienie, a następnie ciągły krzyk - w ten sposób polsko-białoruska aktywistka Jana Szostak apelowała do międzynarodowej społeczności, by powstrzymała reżim Alaksandra Łukaszenki przed "zabijaniem ludzi". Jej zdaniem sankcje wobec Białorusi powinny być ostrzejsze. Wyliczyła też gospodarcze związki między władzą w Mińsku a odbiorcami w innych europejskich państwach.

Zdjęcie Jana Shostak przed ambasadą Białorusi w Warszawie / PAP

W poniedziałek politycy Lewicy zorganizowali konferencję prasową przed ambasadą Białorusi w Warszawie. Była poświęcona niedzielnemu incydentowi nad terytorium naszego wschodniego sąsiada, gdy samolot linii Ryanair zmuszono do wylądowania w Mińsku, chociaż miał lecieć na Litwę. Na białoruskim lotnisku zatrzymano Ramana Pratasiewicza, 26-letniego dziennikarza opozycyjnego.

"Nie jestem jedynie swoim głosem"

Podczas konferencji przemawiała m.in. Jana Szostak, polsko-białoruska aktywistka. W sierpniu zeszłego roku - po sfałszowanych wyborach prezydenckich, w których wygrał Alaksandr Łukaszenka - zainicjowała akcję "Minuta krzyku dla Białorusi".

Stwierdziła, iż "nie jest głosem jedynie jej samej", lecz "setek ludzi pomagających z poczucia solidarności". - Przede wszystkim najważniejsze jest zaostrzenie sankcji wobec Białorusi. Większość z was pewnie nie wie, ale białoruska państwowa firma ma zamiar podpisać umowę z Orlenem - mówiła.

"To ostatni głos, o jaki mnie poproszono"

Szostak przypomniała również, że jedna z obecnych w Polsce sieci handlowych sprzedaje produkty "od reżimu", a decyzją władz w Mińsku trwa wycinka lasów, by pozyskane w ten sposób drewno "nielegalnie trafiało do krajów Unii Europejskiej".



- Jesteśmy do cna zmęczeni. Prosimy o realne wsparcie. Nie przytoczę głosu Białorusinek i Białorusinów mieszkających w kraju, ponieważ oni się boją. Całe społeczeństwo jest zastraszone - opisała aktywistka.



W jej opinii, jej rodacy "muszą wysłać SOS", bo inaczej "reżim zabije osoby znajdujące się na Białorusi". - To ostatni głos, o który mnie poproszono. Nie możemy milczeć, zostaje nam minuta krzyku - powiedziała Szostak, po czym zaczęła krzyczeć. Trzymała wówczas w rękach karton z napisem "SOS", którego litery miały kolory biało-czerwono-białej flagi używanej przez białoruską opozycję.

W poniedziałek głos w sprawie przechwycenia Pratasiewicza zabrała także przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. Powiedziała, że obawia się o życie dziennikarza, jak i jego wolność. Nazwała go też "czołowym przeciwnikiem" Łukaszenki.