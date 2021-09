Podczas konferencji prasowej minister Niedzielski "złożył kondolencje i najserdeczniejsze wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego mężczyzny".

- Myślę, że ta sytuacja powinna wywołać refleksję, że generowanie emocji społecznych czy powodowanie sytuacji, w której emocje społeczne narastają, jest po prostu niebezpieczne. Dlatego konieczne jest, aby problemów nie załatwiać w taki sposób, w jaki próbuje się załatwiać, tylko jednak, jak od dawna namawiamy, prowadzić rozmowy przy stole, rozmawiać kuluarowo i starać się rozwiązywać te problemy bez eskalowania, bez zwiększania napięcia społecznego - powiedział.



"Jesteśmy gotowi porozmawiać z komitetem protestacyjnym"

- Dlatego dzisiaj ponownie, to już chyba trzeci lub czwarty raz, zwracam się do komitetu protestacyjnego, bo czasem trzeba się cofnąć, żeby iść do przodu, o podjęcie kolejnego już zaproszenia do rozmów - dodał. - Chciałem serdecznie zaprosić na takie rozmowy nawet dzisiaj. Nawet dzisiaj o 14 będziemy gotowi do tego, żeby z komitetem protestacyjnym porozmawiać. Minister Piotr Bromber będzie kontaktował się z przedstawicielami i potwierdzał możliwość tej daty, ale niech te tragiczne wydarzenia będą dla nas wszystkich refleksją, że problemy musimy rozwiązywać przy stole i proszę tym razem komitet protestacyjny o nieodtrącanie wyciągniętej ręki - poinformował.

W sobotę przed południem podczas konferencji prasowej komitetu protestacyjno-strajkowego w Warszawie, na terenie "białego miasteczka" przy al. Ujazdowskich, doszło do tragicznego zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, iż doszło do samookaleczenia, a mężczyzna, który tego dokonał - zmarł.