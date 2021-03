Michał Kurtyka: Realna poprawa jakości życia może nastąpić za 10 lat

- Realne poprawienie jakości naszego życia może nastąpić za 10 lat - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. Jak dodał, szacunki mówią o około trzech milionach "kopciuchów" do wymiany w Polsce. - Dlaczego tyle czasu? Bo to indywidualne decyzje milionów polskich rodzin - podkreślił.

Zdjęcie Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka /Fot. Beata Zawrzel /Reporter

Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna "Czyste Powietrze - zdrowy wybór. Twój wybór!" jest prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska. W ramach kampanii, jak podał resort, przewidziano emisję spotów telewizyjnych i radiowych oraz liczne działania edukacyjne skierowane m.in. do jednostek samorządu terytorialnego, pracowników gmin oraz ekspertów ds. termomodernizacji.



"Tempo zależy od decyzji polskich rodzin"

Minister klimatu i środowiska podkreślił na antenie Polsat News, że realne poprawienie warunków życia w Polsce może nastąpić za około 10 lat. Jak dodał, szacunki mówią o około trzech milionach "kopciuchów" do wymiany w kraju.

- Tempo wymiany tych "kopciuchów" i ocieplania domów zależy od tego, jakie są decyzje podejmowane przez polskie rodziny. To, co my w tym momencie oddajemy do ich dyspozycji, to program "Czyste Powietrze". Widzimy ogromny wzrost zainteresowania tym programem - powiedział Michał Kurtyka.

- Dopóki ostatni spośród nas nie wymieni "kopciucha", wszyscy będziemy oddychać złej jakości powietrzem - podkreślił.



"Nie wszyscy Polacy wiedzą o dofinansowaniu"

Prowadząca program Dorota Gawryluk przywołała wyliczenia serwisu oko.press, z których wynika, że wymiana pieców w aktualnym tempie może zająć nawet 100 lat. Zapytała ministra, czy planowane jest przyspieszenie prac w tym zakresie.

- Obserwujemy ogromne przyspieszenie tego programu. W zeszłym roku wprowadziliśmy bardzo istotne zmiany. Po pierwsze - uproszczenie wniosku, jest bardzo prosty do wypełnienia. Skróciliśmy czas analizy tego wniosku z 90 do 30 dni i wprowadziliśmy również dodatkowe dofinansowanie dla najuboższych. To popłaca. Pomiędzy grudniem 2019 a grudniem 2020 liczba wniosków wzrosła dwukrotnie. W ostatnim tygodniu świętowaliśmy to, że trafiło 3300 wniosków tygodniowo - odpowiedział Kurtyka.

Minister poinformował, że do tej pory złożono ponad 200 tys. wniosków na łączną kwotę czterech mld zł.

- Kluczowe jest dotarcie do wszystkich Polaków. Pomimo że można dostać 37 tys. zł dofinansowania, to nie wszyscy Polacy o tym wiedzą. Stąd start naszej dzisiejszej akcji, bardzo ważnej, bardzo istotnej - docierania, informowania i przekonywania Polaków - mówił Kurtyka w Polsat News.

