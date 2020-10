Policja zatrzymała lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka. Do interwencji funkcjonariuszy doszło podczas blokady drogi w Koszutach w województwie wielkopolskim.

Zdjęcie Lider AgroUnii zatrzymany przez policję /Twitter

Przypomnijmy, że od rana w Polsce trwają blokady dróg przez rolników z AgroUnii. To protest przeciwko nowelizacji ustawy o ochrony zwierząt, zwanej "piątką dla zwierząt".

W Koszutach pod Poznaniem w blokadzie drogi krajowej numer 11 między Środą Wielkopolską a Poznaniem, brał udział Michał Kołodziejczak. Jak poinformował na Twitterze dziennikarz Mateusz Chłystun z RMF FM, lider AgroUnii został zatrzymany przez policję.

Do interwencji policji doszło po tym, jak Kołodziejczak z grupą rolników próbował zablokować wóz strażacki wezwany do ugaszenia opon podpalonych przez protestujących. "Nie schodźcie z barykady" - mówił prowadzony do radiowozu.