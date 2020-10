- Jestem przekonany, że Michał Moskal wyśmienicie sprawdzi się w roli szefa gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego - stwierdził w sobotę (3 października) szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w środę nowy skład Rady Ministrów. Do rządu ma wejść m.in. jako wicepremier prezes PiS Jarosław Kaczyński. Zmian w składzie Rady Ministrów prezydent Andrzej Duda ma dokonać w poniedziałek o godz. 15.

W sobotę w radiu RMF FM szef Kancelarii Premiera odniósł się do informacji o tym, że Michał Moskal - obecny dyrektor Biura Prezydialnego PiS i przewodniczący Forum Młodych PiS - ma zostać szefem gabinetu politycznego Jarosława Kaczyńskiego.

- Jest to duże wyzwanie, ale jest to osoba z bardzo dużym potencjałem. Jestem przekonany, że wyśmienicie sprawdzi się w tej roli - skomentował Dworczyk. Dodał, że warto, by młode osoby, które posiadają duże doświadczenie zarówno w pracy społecznej, jak i zawodowej mogły podejmować takie duże wyzwania.

