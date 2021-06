Miały być molestowane przez babcię. Prawda wyszła na jaw przez sen

Małżeństwo ma trzy córki. Teraz najstarsza ma 12 lat, druga 9, a najmłodsza 6. Małżeństwo zamieszkało niedaleko domu rodziców.

- Zajęty byłem pracą, budowaniem "imperium". Dla mnie było wyzwanie, że to trzeba zrobić, tamto, coś wymyślić, na tej płaszczyźnie się spełniałem. Żona zajmowała się domem, jak to się mówi, a wnuczki często przychodziły - opowiada dziadek dziewczynek.

- Dzieci przychodziły do tej babci jako do tego raju, do tego szczęścia. A ta babcia to właśnie wykorzystała. Uwiodła, zwiodła te dzieci i wykorzystała w taki najgorszy, perfidny, okropny sposób - mówi ojciec dzieci.

Szokujące historie

W 2017 roku rodzice mężczyzny rozstali się. Matka zerwała całkowicie kontakt z rodziną. Wkrótce na jaw wyszły szokujące historię związane z zachowaniem babci wobec dzieci.

- Najstarsza córka zaczęła mnie za koszulkę ciągnąć. I wołała, że mam dać jej cycuszka. Ja mówię: Dziecko, ale co? Ona majaczyła tak, bo to było przez sen, zaczęła mnie ciągnąć, wkładać mi palce, mówię: co? "Cycusia jak babcia" - opowiada matka dziewczynek.

Nad ranem rodzice zaczęli wypytywać dzieci, co się działo u babci. - Córka zrobiła się czerwona jak burak. A druga nie chciała mówić, jak zaczęliśmy ją pytać, to jej się trzęsła broda i zaczęła płakać - relacjonuje matka dziewczynek.

"Nie chciałam, ale babcia chciała"

- Przyznała, że ssała pierś babci i nie była sama. "Były różne wymianki, bo babcia miała tylko dwa cycuszki". Dodała, że nie chciała tego robić, ale babcia chciała - wspomina ojciec.

Dziadek dzieci, pan Bogdan, twierdzi, że nic niepokojącego w zachowaniu żony nie zauważył.

