Media, zdrowie, polityka. Rada Społeczna Episkopatu o "działaniach na rzecz dobra wspólnego"

Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, powołując się na abpa Józefa Kupnego, projekt dokumentu przedstawiono do dalszej dyskusji podczas zebrania plenarnego KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dokumencie zatytułowanym "Przestrzeń wspólnej nadziei, przestrzeń dobra wspólnego" mowa m.in. o pandemii i "narodowym egzaminie z solidarności", który - jak piszą członkowie Rady - w zdecydowanej większości wspólnie zdaliśmy. Akcentują potrzebę wspólnej, efektywnej i sprawiedliwie zorganizowanej przestrzeni publicznej.





Uwolnić media "spod wpływów logiki konfliktu politycznego"

W dokumencie zwraca się uwagę m.in. na konieczność udoskonalenia służby zdrowia oraz potrzebę uwalniania mediów, zwłaszcza publicznych "spod wpływów logiki konfliktu politycznego".

Reklama

Rada pisze też o niebezpieczeństwie ograniczania polityki społecznej państwa do wymiaru transferów finansowych. W projekcie dokumentu zaznacza się, że w dłuższej perspektywie nie są one w stanie zastąpić dostępu do sprawnych instytucji publicznych. Podkreśla się też, że realnym zagrożeniem może być "pokusa nadmiernego upaństwowienia sfery publicznej i zastępowania społecznej solidarności, odpowiedzialności i podmiotowości modelem tzw. 'państwa opiekuńczego'".

W dokumencie mowa też o nadmiernym upartyjnieniu, które może stać się dysfunkcjonalne dla państwa.