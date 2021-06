Biało-czerwone stroje, szaliki i flagi pojawiły się w sercu Sankt Petersburga na kilka godzin przed meczem polskich piłkarzy ze Szwedami na zakończenie rywalizacji w grupie E mistrzostw Europy. O tych polskich kibiców pytani byli na konferencji prasowej wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk.

W związku z rozprzestrzenianiem się nowych, bardziej zakaźnych mutacji koronawirusa, polski rząd zdecydował o wprowadzeniu 10-dniowej kwarantanny dla osób przybywających do kraju spoza strefy Schengen. Co z polskimi kibicami, którzy wyjechali do Rosji na mecz Polska-Szwecja? Waldemar Kraska powiedział, że jest ich około 1500. - To są bardzo rozsądni ludzie i na pewno są wszyscy zaszczepieni - stwierdził.

Jeśli jednak kibice nie są zaszczepieni, podczas podróży powrotnej z Rosji, obejmą ich nowe przepisy. Jak poinformował dziś wiceminister zdrowia, kwarantanna zacznie obowiązywać od północy w środę, będzie 10-dniowa, ale po 7 dniach jest możliwość zwolnienia z niej w przypadku negatywnego wyniku testu.



Kwarantanna nie będzie obowiązywać dzieci do 12. roku przyjeżdżających spoza strefy Schengen - powiedział Waldemar Kraska. Jak dodał ,"osoby zaszczepione również nie będą podlegały kwarantannie", a także "ozdrowieńcy, którzy są posiadaczami unijnego certyfikatu covidowego". Poza tym określony jest szereg wyjątków. Kwarantannie nie podlegają np. przekraczający granicę w ramach niektórych czynności zawodowych (jak załogi samolotów, kierowcy transportowi), czy dyplomaci, żołnierze itp.



"Mecz o wszystko" Polska-Szwecja

Trwa mecz polskiej reprezentacji ze Szwedami. "Biało-Czerwoni" muszą pokonać rywali i wygrać, by przejść do dalszej fazy zmagań w rozgrywkach Euro 2020.

Każdy inny scenariusz, bez względu na wynik meczu Słowacja - Hiszpania, zakończy przygodę polskiej reprezentacji w finałach Euro 2020.

