Od 3 do 16 marca trwają próbne egzaminy maturalne organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W środę uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o języku ojczystym. Poniżej publikujemy arkusz CKE z języka polskiego - poziom podstawowy.

Zdjęcie Uczniowie przed próbną maturą w liceum w Gorzowie Wielkopolskim /Lech Muszyński /PAP

MATURA PRÓBNA 2021. Arkusz CKE nr 1 - język polski poziom podstawowy (pobierz tutaj)



Język polski poziom podstawowy. Arkusz CKE nr 2 - Wypracowanie

Próbna matura z języka polskiego na poziomie podstawowym podzielona została na dwa etapy: test i wypracowanie.



Temat wypracowania uczniowie mogli wybrać spomiędzy dwóch.



Pierwszy dotyczył "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i brzmiał: "Jak wybory człowieka wpływają na jego życie? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu Adama Mickiewicza oraz do wybranego tekstu kultury".



Drugi temat odnosił się do "Ludzi bezdomnych" Stefana Żeromskiego. Uczniowie, którzy go wybrali, musieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu Ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego oraz wybranych tekstów kultury".



Próbne egzaminy maturalne przeprowadzane są stacjonarnie w szkołach w reżimie sanitarnym - zgodnie ze specjalnymi wytycznymi CKE, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Udział szkół jest w nich jednak dobrowolny.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostały przekazane do szkół drogą elektroniczną.

W środę rano odbył się próbny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Publikujemy arkusz, z którym zmierzyli się uczniowie.

Cały harmonogram egzaminów próbnych dostępny jest TUTAJ.



Egzaminy maturalne w tym roku szkolnym mają być przeprowadzone w terminie głównym od 4 do 20 maja.

