Matka zostawiła dziecko przed domem. Miała prawie dwa promile

W Poniatowej (woj. lubelskie) policja zatrzymała kobietę, która zostawiła swoje dziecko w wózku przed blokiem. 29-latka miała prawie dwa promile alkoholu w organizmie.

Reklama

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Marianna Osko /East News

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 18. Zawiadomienie w sprawie kobiety trafiło do mundurowych. 29-latka nie była w stanie wejść samodzielnie do mieszkania - wynikało z przekazanej informacji.

Dzieckiem zaopiekowali się świadkowie

Reklama

- Na miejscu policjanci zastali stojący pod blokiem wózek z dzieckiem w środku. Na szczęście maluszkiem zaopiekowali się zaniepokojeni sytuacją świadkowie - poinformowała w komunikacie prasowym asp. sztab. Edyta Żur.

Jak się okazało, 29-latka miała w organizmie blisko dwa promile alkoholu.

W sprawie matki trwa postępowanie

Niemowlę trafiło pod opiekę medyczną, z kolei jego matka do policyjnej izby zatrzymań. W sprawie kobiety z Poniatowej trwa postępowanie. Służby sprawdzą, czy matka swoim zachowaniem mogła narazić dziecko na niebezpieczeństwo. Informacje o zdarzeniu zostaną również przekazane do sądu rodzinnego i nieletnich.

Policja przypomina, że w przypadku narażenia zdrowia lub życia opiekun może być ukarany grzywną, naganą, a nawet karą więzienia do pięciu lat.

Rozlicz pit online już teraz lub pobierz darmowy program