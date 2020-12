- Wolność nie wykuwała się w debatach, ale w zmaganiach z komunistycznym okupantem. Musimy pamiętać o tych, którzy przelali krew za wolną Polskę - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości na Placu Solidarności w Gdańsku pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki podczas ceremonii złożenia wieńców na placu Solidarności pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców i pod tablicą pamięci ofiar stanu wojennego w Gdańsku /Adam Warżawa /PAP

Morawiecki ocenił, że w debacie publicznej zbyt mocno wyrysowane są obrazy wielogodzinnych debat, a wolność Polski - jego zdaniem - nie wykuwała się w debatach.

Reklama

- Wolność nie wykuwała się w wielogodzinnych debatach. Wolność i niepodległość wykuwały się w wieloletnich zmaganiach narodu polskiego z komunistycznym okupantem - mówił szef rządu.

Podkreślił, że w wyniku wydarzeń grudniowych w 1970 r. zginęło 45 osób, w tym Zbigniew Nastały od strzału w głowę, Janusz Żebrowski oraz 16-letnia uczennica Jadwiga Kowalczyk.





- O nich musimy pamiętać jako o sztafecie pokoleń Polaków, którzy przelali krew za wolną Polską, ale musimy również pamiętać o winie i odpowiedzialności tych, którzy za tamte zbrodnie nie ponieśli żadnej kary. Musimy pamiętać ku przestrodze, ale także pamiętając o tym, że to sądy wolnej Polski, sądy III RP nie były w stanie w realny sposób ukarać prawdziwych mocodawców, tych, którzy byli odpowiedzialni za strzelanie do bezbronnych, niewinnych ludzi - dodał szef rządu.

Podczas uroczystości w Gdańsku upamiętniających 50. rocznicę krwawych wydarzeń z Grudnia'70 Morawiecki mówił, że zdarzenia te komuniści określali mianem "wydarzenia grudniowe", by nie mówić o zbrodni, której dopuściły się wówczas władze komunistyczne. - Przecież to była prawdziwa masakra na niewinnej ludności - powiedział.

Podkreślił, że "jeszcze w tamtym grudniu padły postulaty wolnych związków zawodowych i z krwi tamtych ofiar Grudnia '70 narodziła się dziesięć lat później Solidarność, która doprowadziła nas do upragnionej wolności, niepodległości, suwerenności".

- Ale to poukładanie rzeczy we właściwy sposób, oddanie sprawiedliwości tym, którzy o wolność walczyli, ale także pamiętanie przynajmniej o winie i domaganie się kary dla tych, którzy byli rzeczywistymi mocodawcami i pamiętanie o winie reżimu komunistycznego, zbrodniarzy komunistycznych i ich spadkobierców jest nieodzowne dla dzisiejszej Polski, po to, by była ona oparta po prostu o prawdę - powiedział Morawiecki.