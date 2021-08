Premier napisał, że w piątek szef rządu Grecji Kyriakos Mitsotakis zwrócił się do niego z prośbą o wsparcie w gaszeniu szalejących pożarów w Grecji. Dodał, że zdecydował, iż już w sobotę grupa funkcjonariuszy z blisko 50 pojazdami straży pożarnej zostanie skierowana do pomocy sojusznikowi. Szef rządu podziękował jednocześnie MSWiA za szybkie działanie.

Jak poinformował młodszy kapitan Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, do Grecji pojedzie 143 strażaków i 46 pojazdów.

Pożary szaleją na Eubei, na północny wschód od Aten, oraz w wielu miejscach w południowym regionie Peloponezu. Ogień dotarł na odległość 20 km od Aten.

Grecja walczy z pożarami. Tysiące ludzi ewakuowanych - Na wyspie Eubea na Morzu Egejskim straż przybrzeżna przeprowadziła masową operację z użyciem łodzi patrolowych i prywatnych jednostek, żeby ewakuować setki ludzi drogą morską. Na zdjęciach: walka z pożarami na wyspie Eubea

Strażacy jadą również do Niemiec i Turcji

W sobotę rano z Polski do Niemiec ruszył strażacki konwój z pomocą dla dotkniętych powodzią terenów - poinformowała Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Również w sobotę grupa strażaków i policjantów policyjnym śmigłowcem ruszyła do Turcji, by pomagać w gaszeniu pożarów na południu kraju.

Transport z Niemiec wiezie m.in. 138 osuszaczy powietrza z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Sprzęt trafi do Nadrenii-Palatynatu. Konwój dojedzie na miejsce w niedzielę - podała KG PSP na twitterze.

W połowie lipca burze z ulewnymi deszczami spowodowały niszczycielską powódź w Nadrenii-Palatynacie i w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech. W powodziach życie straciło co najmniej 175 osób.

Niemcy: Ulewy i powodzie. Ogromna skala zniszczeń - "Jest to wyjątkowa katastrofa o niespotykanej skali" - tak ocenił klęskę powodzi dyrektor zarządzający Niemieckiego Związku Miast i Gmin Gerd Landsberg w wypowiedzi dla magazynu "Kommunal". Według niego "w grę wchodzą miliardy euro" strat.

Również w sobotę, o godz. 4.30 policyjny śmigłowiec S-70i wystartował z lotniska Warszawa-Babice do Turcji, by pomagać gasić pożary na południowym wybrzeżu tego kraju. Na pokładzie jest ośmiu policyjnych lotników oraz trzech strażaków - podała Komenda Główna Policji.

Wcześniej, w piątek, drogą lądową ruszyła do Turcji trzyosobowa grupa strażaków. Wiozą sprzęt potrzebny do gaszenie pożarów ze śmigłowca, m.in. duży zbiornik na wodę o pojemności 3 tys. litrów; mniejszy zbiornik o pojemności 1,5 tys. litrów znajduje się na pokładzie śmigłowca.

Tureccy strażacy wraz ze wsparciem z Chorwacji, Hiszpanii, Ukrainy, Rosji, Azerbejdżanu i Iranu już od ponad tygodnia walczą z pożarami lasów na południowym wybrzeżu kraju. Pomoc zadeklarowała także Grecja, z którą Turcja ma napięte stosunki dyplomatyczne.

Pożary w Turcji. "Sceny jak z piekła" - Według ministra rolnictwa i leśnictwa Bekira Pakdemirlego w Turcji od środy wybuchło 119 pożarów w 32 prowincjach. Straż pożarna wciąż usiłuje zapanować nad żywiołem w położonych nad Morzem Śródziemnym Antalyi i Mugli oraz ulokowanej we wschodniej części kraju Tunceli. Na zdjęciu: Walka z ogniem w prowincji Mugla