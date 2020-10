Mateusz Morawiecki: Powstanie Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt

Humanitaryzm nie jest naszą słabością, jest naszą siłą - mówił premier Mateusz Morawiecki w trakcie wspólnej konferencji prasowej z nowo mianowanym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorzem Pudą, na której poruszono sprawę tak zwanej "piątki dla zwierząt". Zmiany w prawie wywołały wiele kontrowersji. Krytykują je między innymi rolnicy.

- Miarą rozwoju cywilizacyjnego jest nie tylko podnoszenie dobrobytu. To także nasza wrażliwość na otaczający nas świat, przede wszystkim na drugiego człowieka, ale także na przyrodę, na środowisko naturalne, ale także w ramach środowiska naturalnego, przyrody, na zwierzęta. Jesteśmy odpowiedzialni za wszystko, co nas otacza i my powinniśmy kształtować warunki chowu, hodowli, żeby z jednej strony ulżyć cierpieniu zwierząt, a z drugiej strony żeby rzeczywiście wspierać polskie rolnictwo w jego rozwoju - mówił premier na konferencji prasowej.



- Humanitaryzm nie jest słabością. Humanitaryzm traktowania zwierząt jest siłą, jest miarą odpowiedzialności za środowisko naturalne - dodał.

W czasie konferencji premier poinformował, że trwają prace nad zmianami w ustawie, które z jednej strony odpowiadałyby na potrzebę humanitarnego traktowania zwierząt, a z drugiej dbały o polską wieś i polskich rolników. Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd poszukuje złotego środka pomiędzy ochroną zwierząt i dbałość o rozwój wsi. Szef rządu zapowiedział między innymi powołanie osobną ustawą Państwowej Inspekcji Ochrony Zwierząt.



Projekt nowelizacji ustawy, nazywany "piątką dla zwierząt", zakłada m.in. humanitarne traktowanie zwierząt, zakaz hodowli zwierząt futerkowych, zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych, ubój rytualny tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, kontrolę społeczną ochrony zwierząt, bezpieczne schroniska, koniec z łańcuchami dla psów oraz utworzenie rady ds. zwierząt przy ministerstwie rolnictwa.