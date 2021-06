Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Słowacji: "Geopolityczne licho nie śpi"

Po spotkaniu w Warszawie na wspólnej konferencji prasowej obu premierów Morawiecki podkreślał, że "lata dobrej współpracy pomiędzy Polską a Słowacją przyzwyczaiły nas do tego, że patrząc na wzajemne interesy, jednocześnie szanuje się je nawzajem i wspólne cele, wspólne priorytety, o których dzisiaj również rozmawialiśmy".

- Europa Środkowa stała się w ostatnich latach dzięki rozwojowi gospodarczemu, także właśnie Słowacji, Polski, Grupy Wyszehradzkiej, lokomotywą wzrostu gospodarczego i również ten rok po wyjściu z pandemii COVID-19 będzie bardzo dobrym rokiem wzrostu gospodarczego, wzajemnych relacji handlowych i inwestycji - mówił Morawiecki.



"To był bardzo trudny czas"

- Cieszy mnie, że możemy kontynuować nasze spotkania. Te spotkania były bardzo konstruktywne - ocenił Heger po spotkaniu w Warszawie z premierem Mateuszem Morawieckim. Dodał, że udało się wzmocnić wzajemne stosunki między obu krajami.



- Mamy już za sobą walkę z pandemią. To był czas bardzo trudny, który fizycznie nas rozdzielił, więc bardzo jest istotne, żebyśmy nadrobili wszystkie te zaległości i wzmocnili nasze wzajemne stosunki, które sądzę mają ogromy potencjał - zaznaczył Heger.



Podziękował za przejawy solidarności podczas walki z pandemią. Przypomniał, że Polska jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym dla Słowacji. "Pandemia pokazała, że te więzi są silne" - zaznaczył. Dodał, że wzajemna wymiana handlowa spadła zaledwie na poziomie błędu statystycznego.



Heger zaznaczył, że Polskę i Słowację "łączy kulturowa i językowa bliskość, co pomaga turystyce". - To jest dziedzina, gdzie chcielibyśmy rozwijać naszą współpracę i stworzyć takie warunki, w których obywatele Polski i Słowacji będą mogli korzystać z pięknej przyrody naszych oby krajów - mówił. Poinformował, że 100 tys. Polaków w ubiegłym roku odwiedziło Słowację.

"Geopolityczne licho nie śpi"

Szef polskiego rządu podkreślił, że wśród tematów rozmów z premierem Słowacji były m.in. połączenia komunikacyjne, które otwierałyby możliwości eksportowe, importowe, inwestycyjne, gospodarcze i biznesowe np. tzw. Via Carpatia, która będzie przebiegała przez Słowację.



- W obliczu pandemii pokazaliśmy również, że łączy nas coś więcej niż tylko bliskość geograficzna" - mówił polski premier. - Polscy medycy pomagali na Słowacji, a wspólnie, razem utrzymywaliśmy odpowiednią presję na instytucje europejskie, by dostawy szczepionek były jak najszybsze - dodał.



Jak wskazał Morawiecki, "pandemia na szczęście słabnie, ale nie słabną nasze główne założenia w polityce i relacjach polsko-słowackich". - Po pierwsze to odbudowa gospodarki po pandemii, która nie może bazować tylko na krótkotrwałym optymizmie, ale musi mieć kilka silników i o tym właśnie z panem premierem Eduardem rozmawialiśmy - podkreślił. - I te silniki dobrze zaczynają z powrotem pracować po COVID-19 i na Słowacji, i w Polsce - dodał.



- Nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie tak silna jak silne więzy naszej współpracy - podkreślał premier. - Geopolityczne licho nie śpi - wiemy to po różnego rodzaju interwencjach międzynarodowych, polityce międzynarodowej i dużo czasu poświęciliśmy dzisiaj kwestiom bezpieczeństwa, także walce z atakami konwencjonalnymi na Ukrainę, ale także ataki hybrydowymi, bo to jest, niestety, oblicze również współczesnych wojen, kryzysów i zagrożeń - mówił Morawiecki.



Szef polskiego rządu mówił także, że "spójność w ramach V4 jest podbudowana naszymi wzajemnymi relacjami na wielu polach".

"Uspokajamy naszą politykę bezpieczeństwa"

- My, w Polsce odnieśliśmy ogromny sukces w uszczelnieniu stąd mamy pieniądze i na politykę społeczną, i walkę z Covid-19, i inwestycje infrastrukturalne. Ale dziś widzimy, że mafie VAT-owskie, przestępcy podatkowi przenoszą się do układów transgranicznych. Dlatego automatyczna wymiana danych - o tym rozmawialiśmy z panem premierem - jest tak ważna - mówił.



Morawiecki relacjonował, że razem z Hegerem zgodzili się, że konieczna jest walka z rajami podatkowymi.



- Bardzo jednoznaczni byliśmy też w ocenie spraw międzynarodowych za naszą wschodnią granicą - tego, co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi, polityka Rosji wobec tych krajów, a także wobec naszych krajów - mówił premier, podkreślając, jak ważną częścią architektury bezpieczeństwa jest NATO.



- My, jako dwa kraje na wschodniej flance NATO - Słowacja i Polska - uspójniamy naszą politykę w zakresie bezpieczeństwa, bo to bardzo ważne, aby ta neoimperialne polityka, którą widzimy ze wschodu była powstrzymana - dodał.



Podczas spotkania poruszono również temat gazociągu Nord Stream II. - Wyraziłem mój niepokój i bardzo duże rozczarowanie związane ze zmianą polityki administracji amerykańskiej wobec Nord Stream II - przekazał Morawiecki. Następnie w mediach społecznościowych wskazał, że oba kraje będą starały się "zastopować ten szkodliwy dla Europy projekt".



Wskazywał, że wraz z szefem słowackiego rządu ma "praktycznie identyczne stanowiska" we wszystkich omawianych tematach: politycznych, gospodarczych, dotyczących pandemii, wymiany turystycznej, kulturalnej, czy studenckiej.



"Oby Euro 2020 było szczęśliwe"

- Natomiast za kilka dni spotykają się nasze drużyny narodowe na Euro2020 i tutaj trudno było o kompromis. Ja życzę przede wszystkim naszej drużynie zwycięstwa, ale myślę, że jest coś, co mogłoby nas pogodzić: życzę również Słowacji, żeby wyszła z grupy - mówił premier. - Oby Euro2020 w 2021 roku było jak najbardziej szczęśliwe dla Polski przede wszystkim, ale także dla Słowacji - dodał.



Podczas konferencji premierzy wymienili się koszulkami reprezentacji obu państw w piłce nożnej podpisanymi przez zawodników.