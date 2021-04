Mateusz Morawiecki: Nawet dzisiaj są zwolennicy, by o zbrodni katyńskiej wiele nie mówić

13 kwietnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Premier Mateusz Morawiecki z tej okazji zamieścił na swoim facebookowym profilu wpis. "Nawet dzisiaj są zwolennicy, by o zbrodni katyńskiej wiele nie mówić; niektórzy starają się wybielać zbrodniarzy, oskarżając ofiary o czyny, których nie popełniły" - napisał.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki /AFP

Premier Mateusz Morawiecki zamieścił wpis na Facebooku w związku z przypadającym we wtorek Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

"'Jeśli zapomnę o Nich - ty Boże na niebie, zapomnij o mnie' pisał Adam Mickiewicz. Te słowa cisną mi się na ustach w dniu dzisiejszym, przypominając o grzechu zaniechania głoszenia prawdy i pamięci, kiedy oddajemy hołd polskim oficerom, pomordowanym przez Sowietów w Katyniu" - napisał premier.

"To ma na celu zohydzenie prawdy"

"Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2007 roku i obchodzony 13 kwietnia, upamiętnia tę straszliwą zbrodnię, której ofiarami byli Polacy. Zostali zamordowani, bo byli Polakami. To był wystarczający i jedyny argument dla sowieckich zbrodniarzy. Sprawcy tej zbrodni, a także wielu innych, nigdy nie ponieśli kary. W PRL -u karano za to tych, którzy domagali się prawdy. Nawet dzisiaj są zwolennicy, by o zbrodni katyńskiej wiele nie mówić, nie rozpowszechniać prawdy o niej, bo uwiera" - dodał szef rządu.

"Więcej - niektórzy starają się wybielać zbrodniarzy, oskarżając ofiary o czyny, których nigdy nie popełnili. To pomieszanie pojęć, pomieszania dobra ze złem ma na celu zohydzenie prawdy, by powstało przekonanie, że 'prawdę ma każdy swoją'. Dlatego w takich dniach jak dziś musimy dbać o prawdę i przekazywać ją kolejnym pokoleniom" - podkreślił Morawiecki.

Dzień Pamięci - 13 kwietnia od 13 lat

13 kwietnia 1943 r. w Berlinie ujawniono informację o znalezieniu w Katyniu masowych grobów polskich oficerów zamordowanych w 1940 roku przez sowieckie NKWD na mocy decyzji Biura Politycznego KPZR. Władze ZSRR przyznały się do dokonania tej zbrodni dopiero w 1990 roku.

Od 2008 r. 13 kwietnia jest Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Został ustanowiony 14 listopada 2007 r. uchwałą Sejmu RP.