Mateusz Morawiecki na Barbórkę: Potrzebujemy nowoczesnego i czystego górnictwa

- Przed nami wielkie wyzwanie, by polskie górnictwo nie zatraciło swojego potencjału. Potrzebujemy, aby stawało się coraz bardziej nowoczesne, coraz czystsze i coraz bezpieczniejsze - powiedział premier Mateusz Morawiecki w barbórkowym wystąpieniu adresowanym do górników.

Zdjęcie Tradycyjnie w barborkowy poranek orkiestra górnicza KWK Wieczorek budzi mieszkańców Nikiszowca - górniczej dzielnicy Katowic /Tomasz Kawka/East News /East News

Film z wystąpieniem szefa rządu zamieszczono w piątek (4 grudnia) - w dniu tradycyjnej Barbórki - m.in. na stronach internetowych największych górniczych spółek. Składając barbórkowe życzenia Morawiecki poprosił też górników, którzy wyzdrowieli z COVID-19, o pomoc i oddawanie osocza dla chorych.

Reklama

- Na tegoroczną Barbórkę pada długi cień pandemii. Koronawirus postawił pod znakiem zapytania nie tylko dalszy rozwój polskiej gospodarki. Ta niepewność dotyczy wszystkich gospodarek Europy i świata - mówił premier. Jak ocenił, "przyszłość górnictwa i całego polskiego przemysłu zależy teraz przede wszystkim od jednego: od tego, jak szybko uda nam się odnieść ostateczne zwycięstwo nad wirusem".

- Dlatego dziś, w dniu Św. Barbary, chciałbym przekazać nie tylko tradycyjne życzenia i pozdrowienia. Szanowni Górnicy, zwracam się do Was także z pilną prośbą: proszę ozdrowieńców, którzy mogą podzielić się z innymi swoim osoczem, aby zgłosili się do najbliższej stacji krwiodawstwa. Każda decyzja o oddaniu osocza jest potężnym wzmocnieniem w naszej walce z pandemią. To coś więcej, niż szlachetny gest. To dar dla chorych, którzy dzisiaj są w wielkiej potrzebie. Doskonale to rozumiecie. Mało kto tak jak Wy zna cenę życia. Codziennie przecież je narażacie pracując w ekstremalnie trudnych warunkach - powiedział Morawiecki.

Etos górniczej służby

Szef rządu zauważył, że każdy dzień pracy górnika jest pełen wyzwań i ryzyka. - Każde zejście pod ziemię to akt odwagi. Dziękuję za te godziny, dni i lata poświęcenia. Sprawiacie, że etos górniczej służby należy do najpiękniejszych polskich tradycji pracowniczych. Dziś Wasza bohaterska postawa może poprowadzić nas naprzód, dodać sił i przywrócić nadzieję - mówił premier, wyrażając nadzieję, iż tegoroczna Barbórka stanie się prawdziwym świętem górniczej solidarności.

Życzenia do górników skierował także wicepremier, szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin, który w liście do prezesa Polskiej Grupy Górniczej Tomasza Rogali m.in. podziękował pracownikom przemysłu wydobywczego za ich "trudną i odpowiedzialną pracę, wkład w sektor energetyczny polskiej gospodarki oraz za odwagę i mądrość w podejmowaniu trudnych decyzji".

"Dziękuję także za zawarcie porozumienia pomiędzy stroną społeczną spółki a rządem w kwestii funkcjonowania górnictwa do 2049 roku. To jest dla nas obustronny wielki sukces, który wpisuje się w karty historii polskiego górnictwa, którego nie udało się osiągnąć naszym poprzednikom. Górnicy utrzymają swoje miejsca pracy do emerytury, zapewnione będą odpowiednie osłony socjalne, a rząd zacznie realizować politykę neutralności klimatycznej wspólnoty europejskiej" - napisał wicepremier Sasin.

Jak zauważył, "tegoroczną Barbórkę obchodzimy w szczególnym momencie ogólnoświatowej pandemii, także w czasach transformacji sektora węglowego w Polsce". "Jest to wyjątkowo trudny czas przepełniony zmianami i niepewnością o nadchodzące lata wyzwań, któremu musimy sprostać. Jestem przekonany, że uda nam się zrealizować zamierzony cel i przy Państwa dalszej rzetelnej współpracy wspólnie osiągniemy zapoczątkowany w tym roku plan transformacji całego regionu" - czytamy w barbórkowym liście szefa ministerstwa aktywów państwowych.

Prezydent do górników

Wcześniej, w dniach poprzedzającym Barbórkę, zostało opublikowane także skierowane do górników wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy, który wskazał m.in. że transformacja energetyczna musi zostać zrealizowana, ale trzeba to uczynić w sposób sprawiedliwy, rozumny, z uwzględnieniem polskich realiów gospodarczych i interesów pracowniczych. Składając górnikom życzenia prezydent powiedział m.in., że "obok dynamicznego rozwoju sektora zielonej energii, podstawą bezpieczeństwa energetycznego Polski jest i w najbliższych dekadach nadal będzie energetyka oparta na węglu", zaś "praca górników jeszcze długo będzie potrzebna". Podkreślił przy tym potrzebę zrównoważonego rozwoju oraz dbałości o środowisko naturalne.