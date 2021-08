Mateusz Morawiecki: Można skłonić ludzi do posiadania dzieci poprzez politykę prorodzinną

Premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym powiedział, że celem działań rządu jest to, by młodzi ludzie mieli odwagę zakładać rodziny. - Wierzymy w to, iż można skłonić ludzi do posiadania dzieci poprzez politykę prorodzinną, politykę proludnościową, ale także opiekuńcze państwo, które tworzy bardzo dobry rynek pracy - mówił szef rządu.

Zdjęcie Mateusz Morawiecki / Polsat News