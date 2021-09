Mateusz Morawiecki mówił o "pierwszoplanowym obowiązku rządu". "Przywracanie normalności i nadziei"

Szef rządu w czasie wizyty na Podkarpaciu odwiedził stację kolejową w Mielcu, wskazując, że po 12 latach wraca połącznie kolejowe tego miasta z Dębicą. Dodał, że to połączenie zostało zamknięte w czasach rządów Platformy Obywatelskiej.

- Warto przypomnieć tę mapę zamkniętych połączeń kolejowych, autobusowych do wszystkich małych i średnich miast. My taką mapę wkrótce pokażemy - zapowiedział.

Akcentował też fakt wielu nowych inwestycji. - Warto spytać drodzy rodacy naszych kolejarzy, kiedy ostatnio było tyle inwestycji w koleje co teraz, w czasach rządów PiS. To ponad 5,5 tys. kilometrów linii kolejowych już zmodernizowanych, to 60 nowych, odnowionych, odremontowanych dworców i 200 w planach remontowych - mówił.

- Ta estetyczna wizytówka wielu miast - kontynuował - które były bardzo mocno zaniedbane, dzisiaj odzyskują bardzo często swoje piękno. Podkreślał też, że dworce kolejowe są tą częścią życia społeczno-gospodarczego, która jest ważna dla małych i średnich miejscowości dodawał.

"Odziedziczyliśmy deficyt strukturalny"

- Trzeba mocno powiedzieć, że po naszych poprzednikach odziedziczyliśmy nie tylko wielki deficyt budżetowy, ogromny dług publiczny. Odziedziczyliśmy także deficyty infrastrukturalny, czyli wielki zapóźnienie w rozwoju. Zwinięte linie autobusowe, te PKS-y słynne, zwinięte linie kolejowe, zamknięte posterunki. My dzisiaj to wszystko odbudowujemy, odtwarzamy - podkreślił Morawiecki.

Przekonywał, że jego "pierwszoplanowym obowiązkiem" jest odbudowa szans Polaków, żyjących m.in. w takich miastach jak Mielec, Dębica czy Przecław. - To są miejscowości, które zostały opuszczone w czasach III RP. To traktuję jako mój podstawowy obowiązek, jako moje pierwszoplanowe zadanie - mówił.

Jego zdaniem jeszcze niedawno, w czasach rządów PO-PSL można było znaleźć ogłoszenia o pracę za 4-6 zł za godzinę. Dlatego - jak zdeklarował - pierwszoplanowym obowiązkiem jego rządu jest także tworzenie nowych miejsc pracy.

"Najniższe bezrobocie w historii III RP"

- Dziś jest najniższe bezrobocie w historii III RP. Dziś doprowadziliśmy do tego, że pracy jest dużo, także dzięki odbudowie infrastruktury, dzięki odtwarzaniu połączeń - autobusowych, kolejowych i innych - przekonywał premier.



Dodał, że przywracanie połączeń kolejowych czy autobusowych oznacza także "przywrócenie normalności i nadziei". - Dziś wraca normalność, dziś wraca nadzieja - mówił Morawiecki.

Uczestniczący w konferencji poseł PiS Fryderyk Kapinos w imieniu mieszkańców dziękował szefowi rządu za przeprowadzoną inwestycję.