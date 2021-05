"Moja Mama bezmiar czasu i trudu poświęcała swoim dzieciom, ale zawsze też znajdowała czas i siły na pomaganie innym, na działalność dla dobra Polski" - napisał premier Mateusz Morawiecki. W swoim wpisie na Facebooku dodał, uczyła iż "nigdy nie należy żyć tyko dla samego siebie". Szef rządu złożył także życzenia z okazji Dnia Matki.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki złożył życzenia z okazji Dnia Matki / Krzysztof Kaniewski/REPORTER / Reporter

Moja mama bezmiar czasu i trudu poświęcała swoim dzieciom, ale zawsze też znajdowała czas i siły na pomaganie innym, na działalność dla dobra Polski - napisał w środę premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

Szef rządu w swoim wpisie zwrócił uwagę, że to przede wszystkim matka tworzy dom, do którego się tęskni.



"Dorastając każdy pragnie samodzielności, ale kiedy się już ją osiągnie to zawsze chce się ją pogodzić z obecnością tej osoby, która od urodzenia jest dla nas najważniejsza" - przyznał polityk.



"Moja Mama bezmiar czasu i trudu poświęcała swoim dzieciom, ale zawsze też znajdowała czas i siły na pomaganie innym, na działalność dla dobra Polski. Zawsze było to dla niej naturalne, oczywiste, ale zarazem uczyła nas tym sposobem tego, że nigdy nie należy żyć tylko dla samego siebie. I nawet nie tylko dla własnej rodziny" - napisał szef rządu.



"Wszystkim Mamom w dniu Ich święta przesyłam najlepsze życzenia!" - dodał Morawiecki.



Dzień Matki jest świętem obchodzonym jako wyraz szacunku dla matek. Data obchodów święta jest różna w zależności od kraju. W Polsce święto to obchodzone jest 26 maja.