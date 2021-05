- Droga do wolności jest utkana z nici wielu tysięcy, dziesiątek tysięcy polskich bohaterów, polskich działaczy, działaczy powojennej opozycji, Solidarności i tych czasów pomiędzy - mówił premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do działaczy Solidarności Walczącej. Szef rządu podkreślił, że "ci ludzie w czasach zasadniczych zachowali się jak trzeba i wybrali jak trzeba".

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki / PAP/Tomasz Waszczuk / PAP

W sobotę premier Mateusz Morawiecki brał udział w uroczystym otwarciu wystawy stałej "Muzeum Solidarności Walczącej" w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie.

- Droga do wolności jest utkana z nici wielu tysięcy, dziesiątek tysięcy polskich bohaterów, polskich działaczy, działaczy powojennej opozycji, Solidarności i tych czasów pomiędzy - mówił szef rządu zwracając się do działaczy Solidarności Walczącej.

- Każda z tych nici charakteryzuje się jedną zasadniczą kwestią, jedną zasadniczą przesłanką - za każdą z tych nici, z której utkana jest polska wolność, dzisiejsza wolność, jest życiorys, jakiś życiorys i jakiś wybór, jakiś wybór konkretnego człowieka - dodał i podkreślił, że ci ludzie w czasach zasadniczych zachowali się jak trzeba i wybrali jak trzeba.

"To był kamień milowy na drodze do wolności"

Morawiecki przypomniał, że w grudniu 1981 roku, kiedy wybuchł stan wojenny, "nadzieja panująca w całym polskim narodzie została nagle przygaszona". - Kiedy związek NSZZ Solidarność został stanem wojennym zaskoczony, kiedy wielu z was, współpracowników wówczas mojego ojca Kornela Morawieckiego, byliście dużo bardziej przezorni i tak, jak większość związku została zaskoczona przez stan wojenny, tak komuniści od wiosny i lata 1982 roku zostali zaskoczeni przez ten tężejący, coraz mocniejszy opór Solidarności i Solidarności Walczącej - mówił.

- To był kamień milowy na drodze do wolności. To dzięki wam ta droga wolności uległa przyspieszeniu i niepodległość mogła zostać odzyskana - podkreślił.